کشف بیش از ۳ هزار تن ورق فولادی احتکارشده در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نوراللهی، اظهار کرد: بازرسان گشتهای مشترک استان مرکزی در جریان بازرسی از واحدهای صنعتی و انبارها، متوجه احتکار ورقهای فولادی در سه واحد تولیدی شدند.
وی افزود: در بازرسی از انبارهای این واحدهای تولیدی ، ۳ هزار و ۳۰۰ تن فولاد کشف شد و برای هر سه واحد، در شعب تعزیرات حکومتی پرونده احتکار کالا تشکیل شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: علاوه بر این، برای ۲ واحد صرفاً پرونده احتکار و برای یک واحد نیز در کنار احتکار، پرونده گرانفروشی تشکیل شده است.
نورالهی با اشاره به شرایط بازار فولاد در هفتههای اخیر گفت: در پی فشارها و نوسانات ایجادشده در این حوزه، برخی سودجویان اقدام به احتکار و عرضه هر کیلوگرم فولاد تا قیمت ۱۹۰ هزار تومان کردهاند، در حالی که این محصولات پیشتر با قیمت حدود ۸۰ هزار تومان خریداری شده بود.
وی تأکید کرد: با محتکران و گرانفروشان مطابق با اشد مجازاتهای قانونی برخورد خواهد شد و کالاهای احتکارشده نیز برای تنظیم بازار، ضبط و عرضه میشود.
