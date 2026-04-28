به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی ساعات گذشته همچنان ادامه داشته به طوری که مناطق جبال البطم و زبقین در جنوب این کشور هدف قرار گرفتند.

همچنین گزارش شده که خانه های مردم لبنان توسط نظامیان صهیونیست در شهر بنت جبیل، شمع، شیحین، حانین و قنطره در جنوب لبنان منفجر و تخریب شد.

خبرنگار المیادین نیز از حمله هوایی رژیم صهیونیستی علیه منطقه القلیله واقع در جنوب شهر صور خبر داد.

رزمندگان لبنانی نیز در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ساکت نبوده و چندین عملیات طی ساعات گذشته انجام داده اند.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که روز دوشنبه، ۳ عملیات نظامی را علیه نیروهای صهیونیستی انجام داده است.

طبق بیانیه حزب‌الله، این اقدامات در پاسخ به نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط دشمن صهیونیستی صورت گرفته است.

حزب الله لبنان پیشتر نیز اعلام کرد که دو مکان تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک الناقوره در جنوب لبنان با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.