به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل ایران‌خودرو در جمع کارگران با اشاره به شرایط خاص پیش آمده در کشور، گفت: باوجود آسیب صنایع فولاد و پتروشیمی، تلاش‌های شبانه‌روزی برای همکاری حداکثری با صنایع بالادستی و تامین‌کنندگان زنجیره تامین درحال انجام است. قره‌ئی تاکید کرد: با بخش فولاد و پتروشیمی در تعامل هستیم که تامین قطعات پایدار باشد و تولید ادامه پیدا کند. بنا نداریم مثل برخی شرکت‌ها پرسنل را بیکار کنیم بلکه حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم که اشتغال را پایدار نگه داریم.

وی با اشاره به شرایط کنونی و آسیب دیدن برخی صنایع، گفت: در ایران‌خودرو با هم قراری گذاشته‌ایم که تلاش کنیم از این سختی‌ها عبور کنیم و اجازه ندهیم کسی شغلش را در این شرایط خاص از دست بدهد. این شرایط گذراست و امیدواریم در مدت کوتاهی از آن بگذریم، هر چند پایداری تولید با تلاش همه مدیران و کارکنان به زودی رخ خواهد داد.