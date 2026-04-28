  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۴

مدیرعامل ایران‌خودرو در بازدید از خط تولید:

پایداری تولید و حفظ اشتغال دغدغه اصلی ماست/از شرایط دشوار عبور می‌کنیم

مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، امروز در جریان بازدید از خط تولید، ساعتی را به گفت‌وگوی رو در رو و بدون واسطه با کارکنان اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل ایران‌خودرو در جمع کارگران با اشاره به شرایط خاص پیش آمده در کشور، گفت: باوجود آسیب صنایع فولاد و پتروشیمی، تلاش‌های شبانه‌روزی برای همکاری حداکثری با صنایع بالادستی و تامین‌کنندگان زنجیره تامین درحال انجام است.

قره‌ئی تاکید کرد: با بخش فولاد و پتروشیمی در تعامل هستیم که تامین قطعات پایدار باشد و تولید ادامه پیدا کند. بنا نداریم مثل برخی شرکت‌ها پرسنل را بیکار کنیم بلکه حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم که اشتغال را پایدار نگه داریم.

وی با اشاره به شرایط کنونی و آسیب دیدن برخی صنایع، گفت: در ایران‌خودرو با هم قراری گذاشته‌ایم که تلاش کنیم از این سختی‌ها عبور کنیم و اجازه ندهیم کسی شغلش را در این شرایط خاص از دست بدهد. این شرایط گذراست و امیدواریم در مدت کوتاهی از آن بگذریم، هر چند پایداری تولید با تلاش همه مدیران و کارکنان به زودی رخ خواهد داد.

کد مطلب 6813446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها