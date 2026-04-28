به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد، نیروهای نظامی این کشور با کمبود شدید موشک های سامانه پاتریوت آمریکا دست و پنجه نرم می کنند.

وی اضافه کرد، ذخایر موشک های سامانه پاتریوت که می تواند موشک های بالستیک را رهگیری کند در کمترین حد خود قرار دارد.

این مسئول اوکراینی تصریح کرد، نیروهای ما مجبور هستند از موشک های PAC-2 استفاده کنند. ذخایر موشکی سامانه پاتریوت در فصل زمستان به صورت محسوسی کاهش پیدا کرد.

کی یف پیشتر نیز نسبت به مصرف شدن موشک های پاتریوت در جریان تجاوز علیه ایران از سوی آمریکا ابراز نگرانی کرده بود.