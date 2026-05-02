آرزو مددی تهیهکننده ویژهبرنامه «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» با گرامیداشت سالروز شهادت مرتضی مطهری و تبریک روز معلم، به خبرنگار مهر بیان کرد: این ویژهبرنامه با رویکردی تحلیلی و محتوایی تلاش دارد به بازخوانی و بررسی اندیشههای اقتصادی شهید مرتضی مطهری بپردازد؛ اندیشههایی که همچنان میتواند چراغ راه سیاستگذاریهای اقتصادی و فرهنگی کشور باشد.
وی افزود: در این برنامه، با بهرهگیری از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد و اندیشه اسلامی، به تبیین دیدگاههای مطهری در زمینه عدالت اقتصادی، نقش اخلاق در اقتصاد و نسبت دین و توسعه پرداخته میشود. همچنین تلاش شده است با نگاهی کاربردی، پیوند این دیدگاهها با مسائل روز اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
مددی ادامه داد: «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» در قالب مستند و از زبان یک پژوهشگر روایت خواهد شد و سعی دارد با زبانی قابل فهم برای عموم مخاطبان، مفاهیم عمیق اقتصادی را تبیین کند. این برنامه همچنین به بررسی تأثیر اندیشههای شهید مطهری بر گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و نقش آن در شکلگیری رویکردهای عدالتمحور میپردازد.
وی در پایان عنوان کرد: این ویژهبرنامه فرصتی است برای بازاندیشی در میراث فکری یکی از برجستهترین متفکران معاصر و ترویج نگاه عمیق و انسانی به مقوله اقتصاد در جامعه امروز.
ویژهبرنامه «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو اقتصاد پخش می شود.
