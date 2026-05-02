۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

تدارک یک برنامه رادیویی به یاد شهید مطهری؛ اندیشه اقتصادی تبیین می‌شود

تدارک یک برنامه رادیویی به یاد شهید مطهری؛ اندیشه اقتصادی تبیین می‌شود

تهیه کننده ویژه‌برنامه «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» از پخش این برنامه همزمان با سالروز شهادت مرتضی مطهری و تبیین ابعاد اندیشه‌ اقتصادی وی خبر داد.

آرزو مددی تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» با گرامیداشت سالروز شهادت مرتضی مطهری و تبریک روز معلم، به خبرنگار مهر بیان کرد: این ویژه‌برنامه با رویکردی تحلیلی و محتوایی تلاش دارد به بازخوانی و بررسی اندیشه‌های اقتصادی شهید مرتضی مطهری بپردازد؛ اندیشه‌هایی که همچنان می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی کشور باشد.

وی افزود: در این برنامه، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد و اندیشه اسلامی، به تبیین دیدگاه‌های مطهری در زمینه عدالت اقتصادی، نقش اخلاق در اقتصاد و نسبت دین و توسعه پرداخته می‌شود. همچنین تلاش شده است با نگاهی کاربردی، پیوند این دیدگاه‌ها با مسائل روز اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

مددی ادامه داد: «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» در قالب مستند و از زبان یک پژوهشگر روایت خواهد شد و سعی دارد با زبانی قابل فهم برای عموم مخاطبان، مفاهیم عمیق اقتصادی را تبیین کند. این برنامه همچنین به بررسی تأثیر اندیشه‌های شهید مطهری بر گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و نقش آن در شکل‌گیری رویکردهای عدالت‌محور می‌پردازد.

وی در پایان عنوان کرد: این ویژه‌برنامه فرصتی است برای بازاندیشی در میراث فکری یکی از برجسته‌ترین متفکران معاصر و ترویج نگاه عمیق و انسانی به مقوله اقتصاد در جامعه امروز.

ویژه‌برنامه «اندیشه مطهر؛ یک جستار اقتصادی» همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو اقتصاد پخش می شود.

عطیه موذن

