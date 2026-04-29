سیاهکلی: حفظ وحدت، موثرترین سلاح ایران در برابر تهدیدات دشمن است

لطفالله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت تداوم وحدت و انسجام داخلی در مقابله با تهدیدات خارجی، اظهار کرد: در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا با طرح ادعاهای واهی نظیر وجود اختلافات داخلی در ایران، انسجام کشور را زیر سوال ببرد، ما باید وحدت خود را روز به روز تقویت کنیم.
وی بیان کرد: یک ابرقدرتی که تاکنون خودش را قدرت بلامنازع در دنیا میدانست و به هر کجا که میخواست حمله میکرد، حالا در جنگ با ایران به بنبست خورده است. نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است و مردم ما همواره در برابر دشمنان خارجی استوار میایستند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که مردم در خیابانها حضور دارند و نیروهای مسلح ما هوشیارانه از کشور دفاع و جانفشانی میکنند، دشمن نمیتواند هیچ غلطی کند. این مدل رفتاری مردم ایران که در یک جبهه و یکپارچه در برابر مستکبران ایستادهاند، موجب شده که دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.
سیاهکلی در ادامه به نقشههای دشمن برای ایجاد تفرقه و اختلاف در کشورمان اشاره کرد و گفت: دشمنان ایران بهویژه ایالات متحده، از این واقعیت آگاه هستند که تنها با ایجاد تفرقه و شکاف میان مردم و مسئولان میتوانند به اهداف خود برسند. این همان حربهای است که آنها به کار میگیرند و تلاش دارند با استفاده از ابزارهای مختلف، نظیر رسانهها و اظهار نظرات سیاسی، تفرقه و اختلاف ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: در حالی که دشمن در تلاش است تا این وحدت را از بین ببرد، مردم و مسئولان ایران باید مراقب باشند که هیچگاه به دشمن اجازه ندهند که در این زمینه موفق شود.
سیاهکلی در ادامه به انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان مسئول مذاکرات کشور اشاره کرد و افزود: در انتخاب قالیباف به عنوان مسئول مذاکرات کشورمان، شاهد اتفاق نظر و همبستگی میان مسئولان کشور بودیم. این انتخاب نهتنها نشاندهنده انسجام داخلی است، بلکه به دنیا نشان میدهد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در یک جبهه متحد هستند و حتی در مواجهه با دشمنان خارجی، به طور مشترک عمل میکنند.
وی تاکید کرد: همچنان که در برابر تهدیدات نظامی و سیاسی دشمن ایستادهایم، حفظ وحدت داخلی از مهمترین سلاحهای ما در مقابله با دشمن است. هر کسی که بخواهد این وحدت را خدشهدار کند، در واقع در حال خیانت به کشور است. مردم و مسئولان باید مراقب باشند که این وحدت حفظ شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان به خوبی از قدرت وحدت مردم ایران آگاه هستند و میدانند که اگر بخواهند در برابر جمهوری اسلامی ایران موفق شوند، باید این وحدت را از بین ببرند، اما ملت ایران نشان دادهاند که هرگونه تفرقهافکنی را رد کرده و در کنار یکدیگر ایستادهاند.
سیاهکلی در پایان گفت: باید هوشیار باشیم، چرا که دشمنان ایران از نظر اطلاعاتی قوی هستند و میدانند کجا میتوانند گسلهای احتمالی را ایجاد کنند. بنابراین، وحدت و انسجام داخلی باید همواره در اولویت باشد. این تنها راه پیروزی ماست و باید آن را حفظ کنیم.
نظر شما