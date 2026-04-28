۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

اعلام رنکینگ اتحادیه جهانی؛ کشتی‌گیران صدر جدول را از دست دادند!

با برگزاری مسابقات قهرمانی اروپا، رنکینگ جهانی دستخوش تغییر شد و هیچ‌یک از کشتی‌گیران ایران در صدر اوزان خود قرار نگرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی اروپا با قهرمانی تیم آذربایجان به پایان رسید. البته در کشتی آزاد تیم ملی کشتی روسیه ۶ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز کسب کرد، اما با توجه به اینکه مدال‌های کشور روسیه در جدول رده‌بندی محسوب نمی‌شود عنوان قهرمانی به تیم آذربایجان رسید. با برگزاری این مسابقات رده‌بندی کشتی‌گیران در اتحادیه جهانی تغییر کرد و هیچ یک از کشتی‌گیران در رده نخست قرار نگرفتند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور که در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طلا شده بود در جایگاه سوم قرار گرفت. در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان که در آسیایی به مدال برنز رسیده بود در جایگاه دوم قرار دارد. در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در جایگاه دوم قرار دارد. در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی در رده سوم قرار گرفت. در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در رده چهارم قرار گرفت. در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا که در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز رسیده در جایگاه دوم قرار گرفت. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع هم در جایگاه دوم قرار گرفت.

در کشتی فرنگی هم ملی‌پوشان ایران در رنکینگ جهانی سقوط کردند. در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی در رده دوم قرار گرفت. غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم در رده سوم و در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در رده سوم و در ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در رده دوم قرار دارند.

سیده فرزانه شریفی

