مثلث مدعیان کشتی آزاد در آستانه مسابقات جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی اروپا با قهرمانی تیم کشتی آزاد روسیه به پایان رسید. روس ها در این مسابقات توانستند ۶ مدال طلا، یک نقره و دو برنز و ۲۰۶ امتیاز کسب کنند، اما با توجه به اینکه مدالهای کشور روسیه در جدول ردهبندی محسوب نمیشود عنوان قهرمانی به تیم آذربایجان رسید.
در تیم کشتی آزاد روسیه، ستارههای مطرح روسی مانند زائور اوگویف در ۶۱ و عبدالرشید سعدالهیف در ۹۷ کیلوگرم طلا گرفتند تا همچنان به عنوان مدعی باشند. از طرفی روسها موفق شدند در اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۸۶ کیلوگرم هم طلا بگیرند. بشیر ماگومدوف در ۶۵ و ابراگیم کادیف در ۸۶ کیلوگرم هم برای نخستین بار در رده سنی بزرگسالان قهرمانی اروپا به مدال طلا رسیدند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران هم در مسابقات قهرمانی آسیا ۴ مدال طلا، یک نقره و سه برنز کسب کرد و به عنوان قهرمانی آسیا رسید. ملیپوشان کشتی آزاد در شرایطی به این عنوان رسیدند که کشور ایران مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت و اردوی ملیپوشان مدتی متوقف شد و پس از آن با پیگیری فدراسیون شاگردان درستکار در یکی از شهرهای شمالی اردوها را پیگیری کردند و در نهایت از طریق راه زمینی عازم مسابقات بیشکک قرقیزستان شدند.
تیمهای ایران، آمریکا و روسیه سه ضلع قدرتمند کشتی آزاد در دنیا هستند و دو تیم ایران و روسیه توانستند عملکرد مقتدرانهای در مسابقات قاره آسیا و اروپا داشته باشند و خود را برای مسابقات جهانی پیش رو آماده کنند. تیم کشتی آزاد آمریکا هم قرار است تا چند روز دیگر در مسابقات پانآمریکن حضور پیدا کند.
مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قرار است آبان ماه امسال برگزار شود، میزبانی این مسابقات را بحرین برعهده گرفته است اما با توجه به اتفاقاتی که در منطقه رخ داده اتحادیه جهانی کشتی از تغییر میزبانی این مسابقات خبر داده است و دو کشور قزاقستان و ازبکستان شانس بالایی برای اخذ میزبانی دارند. البته که هنوز اتحادیه جهانی میزبان را به صورت رسمی اعلام نکرده است.
تیم کشتی آزاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ با کسب سه قهرمانی در ردههای مختلف بهترین تیم کشتی آزاد لقب گرفت. تیم کشتی آزاد آمریکا در رده سنی زیر ۱۷، ۲۰ و ۲۳ سال جهان قهرمان شد و در رده سنی بزرگسالان بعد از ایران نایبقهرمان شد. همچنین این تیم در مجموع ۱۹ طلا، ۳ نقره و ۹ برنز کسب کرد. آمریکا در سال ۲۰۲۵ موفق شد ۶۱۰ امتیاز کسب کند و در رده نخست قرار بگیرد. ایران با ۵۳۳ امتیاز دوم شد.
در مجموع، نتایج رقابتهای قارهای نشان داد که معادلات قدرت در کشتی آزاد جهان همچنان حول سه تیم ایران، روسیه و آمریکا در جریان است؛ جایی که روسها با وجود عدم احتساب امتیازات، برتری فنی خود در اروپا را به نمایش گذاشتند و ایران نیز با وجود شرایط خاص و وقفه در آمادهسازی، مقتدرانه بر بام آسیا ایستاد. حالا با نزدیک شدن به رقابتهای جهانی و ابهام در میزبانی، به نظر میرسد رقابت این سه قدرت سنتی وارد مرحلهای جدیتر شده و هرکدام با پشتوانه نتایج اخیر، خود را برای جدالی سرنوشتساز در سطح جهان آماده میکنند.
نظر شما