فرماندار پلدختر: سیمبانان قهرمانان خاموش و گمنام صنعت برق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی، در آیین تجلیل از سیمبانان شهرستان پلدختر به مناسبت روز کار و کارگر، با اشاره به نقش حیاتی سیمبانان در تأمین و حفظ زیرساختهای برق و انرژی، از تلاشهای شبانهروزی این قشر تقدیر کرد.
نقش سیمبانان در پایداری انرژی
فرماندار پلدختر با بیان اینکه سیمبانان را قهرمانان گمنام و خاموش صنعت برق و عرصه پایداری انرژی میدانیم، گفت: این قشر خدوم شبانهروز در حال رفع عیوب و ارتقاء شبکه و ارائه خدمات شبانهروزی به مشترکان هستند و از محورهای اصلی پایداری شبکه محسوب میشوند.
عزیزی به اهمیت فعالیتهای سیمبانان در تأمین و حفظ زیرساختهای برق و انرژی اشاره و اظهار کرد: امروز حرف اول را انرژی میزند و هیچکس نمیتواند نقش مهم سیمبانان را در پایداری و تداوم شبکه پایدار و حفاظت از برق و رفاه مشترکان نادیده بگیرد.
تلاشهای جهادی در شرایط بحرانی
عزیزی حضور در جمع سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق پلدختر را مایه مسرت دانست و ادامه داد: سیمبانان به عنوان سربازان و پیشگامان و جهادگران عرصه انرژی در شرایط سخت و گاهی خطرناک، از جان خود میگذرند تا انرژی در دسترس مردم باشد.
فرماندار پلدختر گفت: سیمبانان در شرایط عادی، بحرانی و به ویژه در جنگ رمضان به صورت جهادی و داوطلبانه در خط مقدم خدمترسانی قرار دارند و خدمات شبانهروزی به مشترکان ارائه میدهند. تلاش و جانفشانی این مجموعه قابل تحسین و تقدیر است.
مدیریت توزیع برق پلدختر نیز در این آیین، طی گزارشی به تشریح تلاشهای صورتگرفته توسط این نیروها در شرایط سخت و طاقتفرسا پرداخت و نقش آنان را در حفظ پایداری شبکه برق شهرستان در جنگ تحمیلی اخیر تشریح کرد.
در ادامه این مراسم، با اهدای لوح و هدایایی از سیمبانان شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر تجلیل به عمل آمد.
