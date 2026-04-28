کاظمی: رویکردهای تربیتی مدارس صدرا برای سایر مدارس الگوگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، با مدیران مدارس صدرا هرمزگان دیدار کرد و ضمن قدردانی از معلمان و زحمات ارزشمند آنان، اظهار کرد: شغل معلمی، شغل انبیا است و این جایگاه بری معلمان ما یک فرصت برای تاثیر گذاری در امر تربیت است.
وی با اشاره به اینکه در آستانه روز معلم قرار داریم، افزود: خدا به شما قوت دهد و امید است دغدغه تربیت در مدارس صدرا و غیره در میان همه معلمان همواره باقی بماند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین یاد و خاطره شهید تهرانیمقدم را گرامی داشت و با بیان خاطرهای از نگاه ایشان به اتکای انسان ضعیفالنفس به امکانات گفت: انسان ضعیفالنفس به امکانات تکیه میکند اما همین تفکر زمانی که مسیر درست انتخاب شود میتواند به حرکت علمی و پیشرفت نیز منجر شود.
کاظمی در ادامه به نقش تعلیم و تربیت در شرایط امروز اشاره کرد و گفت: در بحث مدارس نیز اگر ساختمان و امکانات کافی نباشد، نباید مأیوس شد. اگرچه آموزشوپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی باید تلاش کند، اما معلمان وظیفهای الهی دارند و حتی در نبود حمایت یا امکانات، خودِ معلم باید معلم بماند.
وی با طرح این نکته که تفاوت میان انسانهای با دغدغه و بیدغدغه، نه در میزان امکانات بلکه در نوع نگاه و حساسیت تربیتی است، اظهار کرد: پدر و مادری که به حلال و حرام حساس است، در سختترین شرایط نیز برای فرزند خود تلاش میکند و دغدغه اصلی، تربیت است نه رفاه صرف.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ضمن اشاره به ظرفیتهای نظام تربیتی، افزود: من می بینم که بسیاری از دانشآموزان ما امروز دانشجو شدند، ثمره آموزشهای قبل مدرسه را میبینیم؛ این موضوع برای مجموعه خدمتگزاران دلگرمکننده است و در مسیر تربیت، مدرسه صرفاً محل آموزش نیست و باید زمینه رشد دینی و معنوی دانشآموزان را فراهم کند.
کاظمی با اشاره به تجربه کاری خود در مراکز فرهنگی مختلف از جمله سازمان تبلیغات و اثرگذاری شور معنوی در دورههای سادهتر، تاکید کرد: امکانات اگر جای تربیت روحی را بگیرد، آسیبزا خواهد بود؛ بنابراین بهرهگیری از امکانات باید به گونهای باشد که معنویت و کار تربیتی را تضعیف نکند.
وی با تاکید بر سیاست سازمان تبلیغات اسلامی در حمایت از مدارس، گفت: حضور سازمان در مدارس باید برای تقویت و پشتیبانی فعالیتهای تربیتی مؤثر باشد و با نظر مسئولان، اجرای برنامههای مدرسه صدرا و طرح «امین» در هر مدرسه مدنظر قرار گرفته است.
کاظمی در ادامه از ضرورت تشکیل کارگروه فکری اسلامی برای انسجامبخشی به رویکردهای تربیتی پرداخت و گفت: مدارس صدرا به شکل الگوی هدفمند به سایر مدارس نیز تسری یابد.
