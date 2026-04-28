جک نیکلسون ۸۹ ساله شد؛ انتشار یک عکس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لورین نیکلسون، دختر جک نیکلسون بازیگر برنده اسکار با انتشار عکسی کمیاب از او در اینستاگرام، تولد ۸۹ سالگی‌ پدرش را جشن گرفت.

این عکس که در استوری‌های لورن منتشر شده، بازیگر محبوب را در حالی که لبخندزنان دست می‌زند نشان می‌دهد و جونی میچل هم در کنار وی نشسته و دست می‌زند. لورن زمان گرفته شدن عکس را مشخص نکرده است، اما پس از انتشار عکسی از جک نیکلسون جوان‌تر، روی عکس نوشته است: ۸۹

لورن آخرین بار در ژانویه عکسی از پدرش را در اینستاگرام منتشر کرد. آخرین حضور عمومی بازیگر فیلم «شرایط مهرورزی» در کنار لورین در ویژه برنامه تلویزیونی پنجاهمین سالگرد «برنامه زنده شنبه شب» در شبکه NBC در فوریه ۲۰۲۵ بود. او با حضور در برنامه هنگام معرفی اجرای موسیقی آدام سندلر، با تشویق‌های زیادی روبه‌رو شد.

لورن یکی از ۶ فرزند جک نیکلسون است. مادرش ربکا بروسارد بازیگری است که از او یک پسر به نام ری نیکلسون، بازیگر فیلم «لبخند ۲» نیز دارد.

جک نیکلسون اولین بار سال ۱۹۵۸ در فیلم «قاتل گریه کن» ساخته راجر کورمن ظاهر شد و پس از آن، دوران حرفه‌ای پرباری را طی کرد که بیش از ۵ دهه به طول انجامید. او ۳ جایزه اسکار و بفتا، ۶ جایزه گلدن گلوب و یک جایزه گرمی به دست آورده است.

آخرین نامزدی اسکار او برای بهترین بازیگر مرد در فیلم «درباره اشمیت» در سال ۲۰۰۳ بود و پس از آن آخرین کار سینمایی او، نقش مکمل در فیلم «از کجا می‌دانی» ساخته جیمز ال. بروکس با بازی ریس ویترسپون، پل راد و اوون ویلسون بود.

نیکلسون سال ۱۹۹۴ جایزه یک عمر دستاورد هنری موسسه فیلم آمریکا، سال ۱۹۹۹ جایزه سیسیل بی. دمیل و سال ۲۰۰۱ جایزه افتخاری مرکز کندی را دریافت کرد.

او آخرین بار در سال ۲۰۱۳ در مراسم اسکار حاضر شد تا جایزه بهترین فیلم را اهدا کند.