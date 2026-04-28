به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود که در کارخانه تولید برق طرشت (آلستوم) تهران برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت، اعلام کرد: امروز یک واحد نیروگاهی برق در نکا در رکوردی بینظیر در ۹۹ روز بازسازی و به مدار تولید برگشته است. وی همچنین یادآور شد که در طول جنگ، ۲۰۰۰ حمله به صنعت آب و برق کشور انجام شده است.
مهاجرانی ادامه داد: در این مدت، نیروگاهها به شدت در معرض تهدید بودند و یکی از افتخارات این صنعت این است که چراغ هیچ خانهای خاموش نمانده است.
سخنگوی دولت به دستاوردهای کشور در عرصههای بینالمللی اشاره کرد و بیان داشت: ما شاهد یک دستاورد دیپلماتیک بسیار مهم بودیم که نتیجه پیگیریهای وزارت ارتباطات است.
وی توضیح داد: با تلاشهای وزارت ارتباطات، مغایرت حمله به زیرساختهای ارتباطی کشور با اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل بهطور صریح در بیانیه پایانی درج شد. این حملات مغایر با اصول بینالمللی و حقوق بشر شناخته شدند و این مسئله در بیانیه نهایی نشست ثبت گردید. این امر نشاندهنده دیپلماسی فعال در تمامی حوزههاست. نشست مذکور در تاریخ ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) در پایتخت قرقیزستان برگزار شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در آن حضور داشت.
مهاجرانی افزود: این وزارتخانه با پیگیریهای مستمر خود موفق به تقویت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در زمینه فناوریهای نوین، افزایش تابآوری زیرساختهای دیجیتال، حفاظت از حاکمیت ملی و ایجاد همافزایی در توسعه هوش مصنوعی در مراکز داده شده است. همچنین، توانستهاند محکومیت حمله به زیرساختهای کشور را نیز ثبت کنند که این اقدام بهعنوان یک دستاورد مهم دیپلماتیک محسوب میشود.
وی تصریح کرد: این موفقیتها نتیجه تلاشهای مستمر تمامی دستگاههای دیپلماسی کشور در راستای احقاق حقوق ملت است. البته پیگیریهای حقوقی ادامه دارد و در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
مهاجرانی همچنین به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر گفت: کارگران علیرغم مشکلات، در حفظ چرخ تولید و تأمین نیازهای کشور نقش بسزایی دارند؛ چه آنهایی که در حوزه زیرساختها مانند صنعت آب و برق و ارتباطات فعالیت میکنند و چه کارگرانی که در شرایط بحرانی در بیمارستانها و صنایع تولیدی حضور دارند. همه آنها شایسته تقدیر و تجلیل هستند.
سخنگوی دولت افزود: در راستای انسجام ملی، تفاوتهای شغلی و رتبههای کاری نباید مانع احترام به همه انسانها و کارگران شود. لذا کارفرمایان، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، باید با کرامت و احترام با کارگران برخورد کنند، که این ویژگی از ادب ایرانی اسلامی برآمده است.
مهاجرانی ادامه داد: معلمان نیز در دوران آموزش مجازی با دشواریهایی مواجه بودهاند و باید با مهارت و لطافت کلاسهای مجازی را اداره کنند. این امر بسیار چالشبرانگیز است و اگر امروز کشور به بومیسازی دانش در حوزههای مختلف افتخار میکند، این موفقیتها نتیجه تربیتی است که در مدارس و دانشگاهها شکل گرفته است.
دولت با بیعدالتی ارتباطی به طور کامل مخالف است
سخنگوی دولت در خصوص موضوع اینترنت اظهار کرد: دولت با بیعدالتی ارتباطی به طور کامل مخالف است و یکی از شعارهای اساسی این دولت عدالت بوده است. اینترنت پرو، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به منظور حفظ ارتباط کسب و کارها در شرایط بحرانی مصوب شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی، پس از آنکه دستگاههای مربوطه شرایط را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت تغییر خواهد کرد. همچنین دغدغههای مردم در این زمینه، بهویژه موضوع کسب و کارها و دسترسی آزاد مردم به اینترنت به عنوان حقوق شهروندی، شنیده شده و دولت به این امر باور دارد و دستگاههای تخصصی در این زمینه توضیحات دقیقتری ارائه خواهند داد.
وی در خصوص پلتفرمها یا سکوهای ارتباطی نیز گفت: همانطور که میدانیم، هر چه میزان مراجعه به این سکوها بیشتر شود، حجم دادهای که جمعآوری میشود افزایش مییابد و در نتیجه کارایی این سکوها بالاتر میرود. لذا دولت این ایام را بهعنوان فرصتی میبیند که این سکوها بتوانند خود را ترمیم کنند و خدمات لازم در جهت مقابله با قطعی اینترنت جهانی را ارائه دهند. همچنین تقویت سکوهای داخلی بهعنوان یک فرصت برای اصلاح و بهبود کارایی این پلتفرمها مورد توجه است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت برای تقویت سکوهای داخلی، همکاریهای لازم را با دستگاههای متولی این حوزه از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام میدهد تا این سکوها کاراتر شوند.
حمایت مادی و معنوی دولت از تیم ملی فوتبال
سخنگوی دولت در رابطه با حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: حضور رئیسجمهور در اردوی تیم ملی نشاندهنده حمایت مادی و معنوی دولت از تیم ملی فوتبال کشورمان است، چون این حضور نه تنها از لحاظ معنوی برای تیم ملی اهمیت دارد، بلکه بهویژه در جهت اقتدارآفرینی برای ایران در تمامی عرصهها، از جمله عرصههای علمی و فناورانه، تأثیرگذار است.
سخنگوی دولت ادامه داد: همانطور که در زمینههای علمی و فناورانه شاهد موفقیتهای چشمگیر هستیم، در عرصه ورزشی نیز نتایج مشابهی بهدست آمده است. وقتی دختران کشور ما بهویژه در میادین ورزشی اینچنین مدالآوری و افتخارآفرینی میکنند، این امر نمایانگر آن است که هر ایرانی که در جهت افراشته نگه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند، از حمایت و پشتیبانی برخوردار میشود.
وی بیان کرد: در این راستا، وزیر محترم ورزش و جوانان نیز دستوراتی برای تقویت تیم ملی صادر کردهاند و برنامهریزیهایی برای برگزاری دیدارهای دوستانه با کشور ترکیه در دستور کار قرار گرفته است.
مهاجرانی تأکید کرد: امیدواریم تیم ملی با همان غیرت ملی که همواره داشته است، همچون گذشته با افتخار در میادین بینالمللی حضور پیدا کند و دل ملت ایران را شاد نماید.
سخنگوی دولت در خصوص مسئله معیشت، اظهار کرد: موضوع معیشت همواره مورد تأکید رئیسجمهور بوده است و ایشان بهطور کامل از اثرات جنگ و فشارهای معیشتی بر مردم آگاه هستند. دولت در حال بررسی دقیق میباشد و امیدوار است که با توجه به منابع موجود، قادر به انجام اقدامات لازم باشد ضمن آنکه بررسی موضوع کالا برگ در دست اقدام است.
پشتیبانی همهجانبه دولت از نیروهای مسلح
مهاجرانی در رابطه با پشتیبانی از نیروهای مسلح و همافزایی با آنان، بیان کرد: همانطور که میدانیم، رئیسجمهور ، رئیس شورای عالی امنیت ملی هستند و به طور طبیعی در این زمینه تمام اقدامات لازم برای پشتیبانی از نیروهای شجاع و افتخارآفرین مسلح کشور تحت نظر ایشان قرار دارد.
وی در خصوص شائبه کمرنگ بودن حضور رئیس جمهور در عرصه دیپلماسی جنگ، خاطرنشان کرد: باید انسجام داخلی کشور ما، در تمام قوای مختلف و مجموعههای مختلف، همواره حفظ شده است و همانطور که از پیش نیز مشخص است، همه قوا تأکید دارند که ما یک کشور داریم، یک پرچم داریم، یک رهبر داریم و یک مسیر مشخص داریم که آن مسیر، عزتآفرینی برای ایران است.
انسجام ملی و دیپلماسی فعال
وی در ادامه افزود: تداوم تصمیمگیریها همچنان بر اساس منافع ملی صورت میگیرد و این روند از طریق نهادهای ذیربط پیگیری میشود، لذا در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و رئیس شورای عالی امنیت ملی از تمامی اقدامات مطلع و در جریان کامل وضعیت قرار دارند. همچنین ایشان گفتند که یک تقسیمکار ملی صورت گرفته است که در آن دولت تمام توان خود را برای پشتیبانی از دیپلماسی و جنگ، بهطور همزمان، بهکار خواهد بست.
سخنگوی دولت بیان کرد: آنچه که اهمیت دارد، همافزایی حداکثری میان قوا است که بهطور کامل برقرار میباشد و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد. دولت نیز کاملاً نقش خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر راهکارهای دولت برای خنثیسازی دزدی دریایی و محاصره دریایی توسط آمریکاییها علیه کشورمان، اظهار کرد: از پاییز ۱۴۰۳ ، آنچه که حاصل عملکرد رضایتبخش دولت بوده، این است که دولت بر اساس سناریوها و برنامههای از پیش تعیینشده عمل کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر، راهبرد ارتباط با همسایگان و حسن همجواری، همراه با موقعیت ویژه کشورمان، از جمله عواملی است که دولت حداکثر بهرهبرداری را از آن به عمل آورده است.
سخنگوی دولت بیان کرد: با توجه به درایتی که در ارتباط با همسایگان داریم، پیشبینی میشد که چنین موضوعی، که به نوعی گروگانگیری دریایی به نظر میرسد، به وقوع بپیوندد.
وی ادامه داد: البته من نمیتوانم جزئیات این موضوع را در رسانهها اعلام کنم، ولی باید گفت که تمامی تمهیدات لازم پیشبینی شده است و از این منظر نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی دولت در مورد وضعیت مسکن آسیب دیدگان از جنگ، اظهار کرد: در خصوص وضعیت مسکن آسیبدیدگان باید گفت، ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد در بخش خصوصی آسیب دیده است که ۷۸ هزار و ۳۳۰ واحد با آسیب جزئی، ۲۹ هزار و ۱۸۷ واحد با آسیب متوسط، و ۸۱۳۴ واحد با آسیب اساسی روبرو شدند و ۲۵۲۹ واحد نیازمند بازسازی کامل هستند و منظور از واحد خصوصی آن است که منازل مردم است در اختیار دختیار بنگاههای دولتی خصوصی نیست.
مهاجرانی بیان کرد: در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، مصوبهای برای بازسازی در دولت به تصویب رسید که شامل حمایتهای مالی از جمله اقدامات بانک مرکزی، بیمه ایران، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداریهای کلانشهرها میشود. بازسازی در کلانشهرها از طریق شهرداریها انجام خواهد شد، چرا که این شهرداریها در اجرای پروژهها سریعتر عمل میکنند.
وی ادامه داد: تامین منابع مالی از سوی دولت صورت میگیرد و در سایر شهرها و روستاها، بنیاد مسکن مسئول اجرای پروژهها خواهد بود. سخنگوی دولت عنوان کرد: امسال نیز بستهای حمایتی برای اجارهنشینها طراحی شده و در دستور کار شورای عالی مسکن قرار خواهد گرفت.
وی با بیان آنکه پیشبینی میشود که بازسازی اماکن خصوصی بین ۶ ماه تا دو سال زمان ببرد، در خصوص اجاره مسکن و بستههای حمایتی، سخنگوی دولت بیان کرد: اقدامات حمایتی همچنان در دستور کار قرار دارد و بستههای جدید به زودی مصوب خواهد شد. موضوع اجاره در راستای حمایت از آسیبدیدگان در حال پیگیری است و دولت تمام تلاش خود را برای تسهیل شرایط انجام خواهد داد.
سخنگوی دولت در خصوص بازگشت مدارس آسیب دیده در جنگ به چرخه آموزشی و نیز زمان برگزاری کنکور، اظهار کرد: موضوع بازگشت مدارس آسیب دیده در جنگ به چرخ نظام آموزشی توسط دستاندرکاران در حال اجراست تا با زحمات آنان به سرعت محقق شود.: ۱۶ مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی دارند، در حالی که سایر مدارس آسیبهایی بین ۵ تا ۸۰ درصد دیدهاند. با همت سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، خیرین مدرسهساز و سایر نهادهای مرتبط، امید میرود که این مدارس به زودی به چرخه آموزشی بازگردند.
وی در خصوص موضوع کنکور ادامه داد: همانطور که سازمان سنجش نیز اعلام کرده است، ثبتنام کنکور در هفته آینده آغاز خواهد شد، اما بهطور طبیعی موضوع برگزاری کنکور و نیز کنکور فرهنگیان پس از پایان جنگ و برقراری ثبات و پایدار برگزار خواهد شد.
مهاجرانی ادامه داد: بهدلیل فاجعهای که در میناب رخ داد، باید بپذیریم که نهادهای مربوطه حق دارند که در این زمینه مجوز صادر نکنند، زیرا هیچ یک از والدینی که در صبح نهم اسفندماه فرزند خود را به مدرسه شجره طیبه فرستاده بودند، انتظار چنین فاجعهای را نداشتند. وی بیان کرد: بدیهی است که در این شرایط باید حق را به نهادهای ذیربط بدهیم و صبوری کرده تا شرایط به ثبات برسد. پس از پایان بحران، کنکور فرهنگیان و کنکور سراسری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که امتحانات نهایی برگزار خواهد شد و گواهی پایان تحصیلات صادر خواهد شد، اما دیپلم نهایی پس از برگزاری امتحانات و تایید شرایط عادی از سوی نهادهای امنیتی و صدور مجوزهای مربوطه، دو هفته بعد از برقراری شرایط عادی، صادر خواهد شد.
در ادامه این نشست خبری سخنگوی دولت در رابطه با حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط اظهار داشت: دستگاههای ذیربط بستههای حمایتی برای زیرمجموعههای خود پیشبینی کردهاند. این حمایتها شامل بنگاههایی است که بین ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمهشده دارند و مجوز فعالیت خود را از درگاه مجوزهای رسمی دریافت کردهاند. مبلغ تسهیلات برای این بنگاهها ۴۴ میلیون تومان به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش خواهد بود که میتوانند آن را در اقساط دو تا چهار ماهه بازپرداخت کنند، با این شرایط که تسهیلات پس از دو ماه تنفس قابل بازپرداخت خواهد بود.
سخنگوی دولت بیان کرد: نکته کلیدی در این طرح این است که سود تسهیلات بهطور پلکانی و متناسب با حفظ اشتغال محاسبه میشود، بدین معنا که اگر بنگاهی ۱۰۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کند، با سود ۱۸ درصد تسهیلات را بازپرداخت خواهد کرد، اما اگر نیروی کار خود را تعدیل کند، سود تسهیلات میتواند تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
مهاجرانی درباره قیمت بلیطهای هواپیما، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: افزایش قیمتها به دلیل افزایش قیمت سوخت جت و تاثیرات جهانی رخ داده است. وی افزود: نظارتها بر قیمت بلیطها همچنان ادامه خواهد داشت تا مشکلات رقابتی برای مردم به حداقل برسد. دولت معتقد است که باید قیمتگذاری دستوری اعمال نشود، اما نظارتهای دقیق بر بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
ویدر خصوص موضوع حج، عنوان کرد: البته علمای دینی اعلام کردهاند که اگر امنیت برقرار باشد، اما اگر فردی احساس نگرانی عقلانی کند، استطاعت آن فرد از وی برداشته میشود. حج همچنان برای ایرانیان در نظر گرفته شده است، اما انتخاب برای رفتن یا نرفتن بر عهده افراد خواهد بود و دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری حج با کیفیت بالا به کار خواهد بست.
سخنگوی دولت در خصوص پیگیریهای بینالمللی در رابطه با آسیبهای وارد به میراث فرهنگی کشور در جنگ تحمیلی نیز عنوان کرد: مسائل مربوط به میراث فرهنگی و آسیبهای وارد شده به آنها از طریق مسیرهای رسمی و بینالمللی در حال پیگیری است. وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در حال انجام اقدامات لازم برای مستندسازی این مسائل هستند تا در راستای احقاق حقوق مردم موثر عمل شود.
سخنگوی دولت در خصوص کسبوکارهای اینترنتی، بیان کرد: محدودیتهای اعمالشده برتی برخی کسبوکارها بدیهی است و دولت مصوب کرده است که هر دستگاه باید نیازهای خود را مشخص کند و اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کسبوکارهای فناوریمحور اعطای پژوهانه اضطراری و تعلیق بدهیها را پیشبینی کرده است. معاونت علمی نیز پیشبینیهایی برای تثبیت اشتغال و تحریک تقاضا در نظر گرفته است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی در حال طراحی بستهای حمایتی برای حفظ و رونق کسبوکارها هستند. در این بسته، موضوعاتی چون واردات و صادرات نیز گنجانده شده است تا کسبوکارهای کشور بهویژه در عرصههای اینترنتی و فناوری پایدار بمانند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در حالی که در برخی حوزهها از جمله پتروشیمی با آسیبهای جدی روبرو هستیم، دولت هیچگاه این آسیبها را انکار نکرده است و اتفاقاً این مسائل را با مردم هوشمند و فهیم کشور به اشتراک میگذارد تا با همکاری هم راهکارهایی برای رفع آنها پیدا کنیم.
وی در خصوص تامین کالاهای اساسی تاکید کرد: در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد. بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، ۸۵ درصد از مواد غذایی و کالاهای اساسی کشور از تولیدات داخلی تأمین میشود. دولت تمهیدات لازم را برای این موضوع از قبل آماده کرده است و در حوزه کالاهای اساسی مشکلی نداریم، اما باید در فرهنگ مصرف به کمک رسانهها و مردم تغییراتی ایجاد کنیم.
مهاجرانی در رابطه با موضوع بیکاری و بیمه بیکاری، گفت: سال ۱۴۰۴ برای تولید و کسبوکارها سالی بسیار دشوار بود. در عین حال دولت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است که برای کاهش بیکاری و حمایت از کارگران، دستورالعملهایی را طراحی کند. دولت بهطور ویژه بر حفظ اشتغال تأکید دارد و مشوقها به سمتی هدایت میشود که بنگاهها بتوانند اشتغال را حفظ کنند. وزارت تعاون برنامههایی را برای حفظ اشتغال در نظر دارد که به زودی توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص وضعیت تعدیل نیروهایی که رسانهها بدون شرط جنگی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه متولی این حوزه، در حال طراحی برنامههایی برای حمایت از رسانهها و جلوگیری از ریزش نیروی انسانی در این بخش است. دولت نیز تمام تلاش خود را میکند که از رسانهها حمایت کند و در این خصوص اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
مهاجرانی در برخی دیگری از سخنان خود مجدداً در رابطه با اجاره بهای مسکن اظهار داشت: سیاستهای مرتبط با اجاره مسکن همچنان در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد. دولت میتواند زیرساختهایی را برای حمایت از افرادی که تحت فشار قرار دارند، فراهم کند که از جمله از طریق خرید واحدهای مسکونی و واگذاری آنها به مردم، است .
سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین تفاهمنامههایی با دستگاههای اجرایی برای ساخت مسکنهای ارزانقیمت برای زوجهای جوان در سالهای اول زندگیشان در حال طراحی است که انشاءالله پس از تصویب در شورای عالی مسکن، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
سخنگوی دولت در خصوص موضوع انجام بازرسیهای لازم و مسئله بیمه بیکاری نیز اظهار کرد: بازرسان معمولاً برای بررسی وضعیت بیمه بیکاری کارگران ارسال میشوند و این فرآیند بهطور مخفیانه و آشکار انجام میشود. همچنین دولت در کنار تأمین بیمه برای کارگران، تمرکز خود را بر روی حفظ اشتغال قرار داده است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: این دولت متعهد است که تمامی مسئولیتها را انجام دهد و از حقوق کارگران بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی، بهطور کامل دفاع کند و هیچگاه از تحقق حقوق کارگران کوتاهی نخواهد کرد.
سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: در مورد حقوق کارگران، تصمیمات در شوراهایی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان گرفته میشود و دولت تنها یکی از اعضای این شورا است.
وی ادامه داد: ضرایب مختلفی باید برای حقوق کارگران تعیین شود و دولت امیدوار است که این وقفه کوتاه مدت باشد و حقوق کارگران بهزودی پرداخت شود.
نظر شما