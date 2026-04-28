رفع تصرف اراضی ملی در روستاهای شهرستان آمل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل در راستای اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، موفق به رفع تصرف از اراضی ملی در دو روستای عبدالمناف و تیران شیرکلا از توابع بخش لاریجان شدند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران بیان کرد: مأموران سرجنگلبانی لاریجان با شناسایی و جمع‌آوری آثار تصرف و سازه‌های غیرمجاز در روستای عبدالمناف، عرصه ملی را آزاد کرده و آن را به بیت‌المال بازگرداندند. این اقدام در چارچوب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: در روستای تیران شیرکلا، مأموران اداره منابع طبیعی موفق به شناسایی ۴۰۰ مترمربع از اراضی ملی شدند که به طور غیرمجاز تصرف شده بود و این اراضی پس از آزادسازی به دولت بازگردانده شد