بهادری جهرمی: هر ایرانی امروز خود یک رسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی شامگاه سهشنبه با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی، با قدردانی از تلاشهای فعالان رسانهای اظهار کرد: سعادتی برای رسانه ها است که نام چنین بزرگانی بر قامت این لباس، این جایگاه میدرخشد و این مسیر را ارزشمندتر میکند.
سخنگوی دولت شهید رئیسی با اشاره به اینکه امروز هر ایرانی خود یک رسانه است، افزود: الحمدلله ربالعالمین امروز همه مردم، خود یک رسانه شدهاند و هر حضور و هر میدان، رسانهای برای فریاد زدن صدای بلند حقطلبی، آزادگی و اقتدار ایرانیان است.
وی با قدردانی از حضور حماسی و دلاوری و حضور رسانه هادر صحنه ها گفت: رسانه ای ها سنگرسازان بیسنگر هستند که زحمات این عزیزان بسیاری از اوقات دیده نمیشود.
جهرمی با اشاره به نقش روایتگران در دوران جنگ رمضان تصریح کرد: در ایام جنگ، چه رمضان، چه جنگ دوازدهروزه و چه هشت سال دفاع مقدس، صحنهها را عکاس، فیلمبردار و خبرنگار روایت میکردند، اما خطراتی که خودشان با آن مواجه بودند، کمتر روایت میشد
