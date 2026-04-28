پلمب کارگاه غیرمجاز تولید لوازم آرایشی و بهداشتی در فردیس البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی اظهار کرد: پیـرو گزارش واصله مبنی بر فعالیت یک واحد تولیدی در زمینه اقلام آرایشی و بهداشتی در منطقه سرحدآباد فردیس، بازدید مشترک توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ، ماموران امنیت اقتصادی پلیس آگاهی از واحد مربوطه انجام شد.

وی افزود: پس از بازرسی از محل مورد نظر، مقادیر قابل توجهی اقلام آرایشی و بهداشتی در شرایط کاملاً غیربهداشتی نگهداری و همچنین برخی اقلام نیز با برچسب‌های جعلی بسته‌بندی و برای عرضه به بازار مصرف آماده شده بود که کشف و ضبط شد.

صالحی گفت: با توجه به شرایط غیراستاندارد محل و لزوم انجام بررسی‌های تخصصی، کارگاه مذکور توسط پلیس اقتصادی پلمب شد.