برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا در دیواندره؛ نمایش همدلی مردمی در دهه کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، «رزمایش بزرگ جانفدا» با محوریت ایجاد فضای همدلی و مشارکت عمومی، چهارشنبه‌شب در پارک ۲۲ گولان دیواندره برگزار خواهد شد.

این برنامه که به مناسبت دهه کرامت تدارک دیده شده، شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و خدماتی است.

در این رزمایش، غرفه‌های فرهنگی و هنری، اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، برنامه‌های ورزشی و همچنین مسابقات و نقاشی ویژه دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

همچنین ارائه خدمات سلامت از جمله تست و ویزیت رایگان، در کنار آموزش‌های امداد و نجات، از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

برگزارکنندگان این رویداد با دعوت از خانواده‌ها برای حضور در این برنامه، تأکید کرده‌اند که مشارکت خانوادگی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت پیوندهای جمعی کمک کند.

گفتنی است؛ «رزمایش بزرگ جانفدا» با شعار «خواهر و برادری برای ایران» برگزار می‌شود و حضور عموم مردم در آن آزاد است.