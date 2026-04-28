برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا در دیواندره؛ نمایش همدلی مردمی در دهه کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، «رزمایش بزرگ جانفدا» با محوریت ایجاد فضای همدلی و مشارکت عمومی، چهارشنبهشب در پارک ۲۲ گولان دیواندره برگزار خواهد شد.
این برنامه که به مناسبت دهه کرامت تدارک دیده شده، شامل مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی و خدماتی است.
در این رزمایش، غرفههای فرهنگی و هنری، اجرای برنامههای شاد و متنوع، برنامههای ورزشی و همچنین مسابقات و نقاشی ویژه دانشآموزان پیشبینی شده است.
همچنین ارائه خدمات سلامت از جمله تست و ویزیت رایگان، در کنار آموزشهای امداد و نجات، از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
برگزارکنندگان این رویداد با دعوت از خانوادهها برای حضور در این برنامه، تأکید کردهاند که مشارکت خانوادگی میتواند به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت پیوندهای جمعی کمک کند.
گفتنی است؛ «رزمایش بزرگ جانفدا» با شعار «خواهر و برادری برای ایران» برگزار میشود و حضور عموم مردم در آن آزاد است.
