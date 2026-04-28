کشف پایگاه جاسوسی با تجهیزات پیشرفته در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات فاتب با اقدامات اطلاعاتی گسترده موفق به کشف یک واحد مسکونی شدند که به عنوان پایگاه فعالیت‌های جاسوسی مورد استفاده قرار گرفته بود.

بر اساس تحقیقات، متهمین با طرح و برنامه‌ریزی دقیق اقدام به اجاره واحد مسکونی کرده و در آن تجهیزات پیشرفته ارتباطی از جمله اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را نصب و استفاده می‌کردند. متهمین با بهره‌گیری از این امکانات، به ارسال اطلاعات و اخبار به سرویس‌های جاسوسی و شبکه‌های معاند خارج از کشور می‌پرداختند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شهروندان خواست با هوشیاری و دقت، هرگونه فعالیت مشکوک در ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی را سریعاً به پلیس اطلاع دهند تا با مشارکت مردم، از هرگونه سوءاستفاده و تهدید امنیتی پیشگیری شود.