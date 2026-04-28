به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس از شناسایی و دستگیری فردی در سروستان خبر داد که باشبکه های صهیونیستی، ایران اینترنشنال و دیگر رسانه های معاند همکاری داشت.

در این اطلاعیه آمده است: ماموران انتظامی شهرستان سروستان در پی دریافت گزارش های مردمی با انجام یکسری اقدامات فنی و رصد های اطلاعاتی فردی را که با شبکه های معاند از طریق ارسال پیام، تصاویر و فیلم از نقاط مهم و حساس همکاری می کرد، شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را دستگیر و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی دادند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مردم با پلیس از شهروندان درخواست نمود: هرگونه اقدام و فعالیت های خرابکارانه را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.