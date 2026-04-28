تاکسی هوایی برقی ۱۰ روز در نیویورک پرواز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، افراد قبل از رزرو یک سفر برای فرار از ترافیک سنگین این شهر باید توجه کنند که هواپیماهای «جابی» هنوز مسافر جابه جا نمی کنند. این شرکت در واقع تاکسی های هوایی را در مسیرها و محیط واقعی آزمایش می کند.

شرکت جابی اعلام کرد در نخستین پرواز نقطه به نقطه این هواپیمای عمود پرواز برقی، یک تاکسی هوایی ظرف ۱۰ دقیقه از «فرودگاه بین المللی جان اف کندی» به فرودگاه‌های هلی کوپتر نیویورک در منهتن جنوبی و «میدتاون» رسید.

«جوبین بوریت» مدیر ارشد اجرایی جابی اعلام کرد این سرویس تاکسی هوایی آرام و بدون انتشار گازهای گلخانه ای برخلاف هلی کوپترها بهتر می تواند به شهروندان نیویورکی خدمت کند. پروازهای آزمایشی بخشی از فرایند همکاری جابی در «برنامه پایلوت یکپارچه سازی هواپیماهای برقی عمود پرواز» است. این طرح که به سازمان هوانوردی فدرال تعلق دارد تجاری سازی تاکسی های هوایی را تسریع می کند.

جابی اعلام کرده در مراحل پایانی دستیابی به مجوز سازمان هوانوردی فدرال است اما کمپین جدید در نیویورک این فرایند را سرعت می بخشد، به خصوص پس از آنکه پروازهای نمایشی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو در ماه مارس انجام شده اند.

جابی قبلا تصمیم داشت سرویس های تاکسی هوایی اش را در ۲۰۲۵ میلادی راه اندازی کند اما این تاریخ را به تعویق انداخته است. مدیر ارشد اجرایی شرکت نیز اعلام کرد جابی قصد دارد پروازهای سرنشین دار در نیویورک، تگزاس و فلوریدا را به زودی و در نیمه دوم ۲۰۲۶ آغاز کند.