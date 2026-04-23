به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، «برایان گو» مدیرعامل شرکت این خبر را اعلام کرده است. همچنین «گو» افزود: پتانسیل زیادی برای افزایش همکاری ها با شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن وجود دارد. فولکس واگن تولید انبوه نخستین مدل خودروی برقی اش را که با کمک Xpeng توسعه داده بود در ماه مارس ۲۰۲۶ میلادی آغاز کرد.

وی در ادامه گفت: حوزه های بسیاری وجود دارد که ما می توانیم در آنها شراکت کنیم و ارزش واقعی برای شرکت های دیگر فراهم کنیم.

به گفته او Xpeng آماده همکاری با خودروسازان دیگر است. شرکت چینی مذکور هفت هزار سفارش ساخت خودروی پرنده دریافت کرده که بیشتر آنها مربوط به چین است. Xpeng هم اکنون در حال دریافت تاییدیه از مقامات هوانوردی چین است. گو قبل از نمایشگاه خودرو پکن در مصاحبه ای با رویترز اعلام کرده بود این شرکت آزمایش‌های تاکسی روباتیک را در شهر گوانگژو در ۲۰۲۶ میلادی آغاز می کند و ۲۰۲۷ میلاد سالی حیاتی برای انجام آزمایش ها با شرکا در سراسر جهان است.

او همچنین گفته بود شرکت احتمالا صدها هزار تاکسی روباتیک را در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده تولید می کند. علاوه بر آن او مدعی شده بود روبات های انسان نمای این شرکت در مرحله نخست برای تعامل با مشتریان یا متصدی پذیر به کارمی روند.

به گفته «گو» کسب و کار روبات Xpeng طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده بسیار بزرگتر از بخش خودروسازی خواهد بود زیرا موارد کاربرد بیشتری برای روبات های انسان نما در زندگی انسان ها وجود دارد.