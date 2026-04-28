به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمدی رئیس انجمن پاراوزنهبرداری، درباره شرایط اردوی تیم ملی پاراوزنهبرداری در ساری اظهار داشت: در همان روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم و به دلیل حمله ناجوانمردانهای که به کشورمان شد، امکان برگزاری اردو به صورت متمرکز وجود نداشت. به همین دلیل طی هماهنگی که با ملیپوشان، کادر فنی و هیئتهای استانی داشتیم، همه نفرات را در شهرهای خودشان تحت نظر و بررسی قرار دادیم. حتی امکانت و تجهیزات مورد نظر نیز در اختیار قرار گرفت تا مشکلی از این بابت وجود نداشته باشم.
وی ادامه داد: مرحله هشتم اردو از ٢٣ فروردین تا چهارم اردیبهشت بود و مقرر شد که زمان اردو نیز تا ١١ ماه جاری تمدید شود. وضعیت بچهها بهتر از چیزی است که پیشبینی میشد. فدراسیون جانبازان و کمیته ملی پارالمپیک حمایتهای خوبی دارند و شرایط خوبی حاکم است.
محمدی درباره غیبت تیم پاراوزنهبرداری ایران در مسابقات آسیا-اقیانوسیه در تایلند که یکی از گامها در مسیر پارالمپیک ٢٠٢٨ محسوب میشد، گفت: با توجه به جنگ دوازده روزه، تجربه خوبی درخصوص هماهنگ کردن امور مختلف داشتیم و پیشبینی مسائل گوناگون را میکردیم. خوشبختانه کمیته پارالمپیک و فدراسیون نیز پیشبینیهای خوبی داشتند. با توجه به اینکه شرایط برای اعزام به این مسابقات در اواسط فروردین مهیا نشد، نامهنگاریهای لازم صورت گرفت و مسئولان خارجی پیشنهاد حضور در یک رقابت دیگر را دادند. بر همین اساس قرار است در انتهای اردیبهشت در مسابقات آزاد الجزایر شرکت کنیم. همان نفراتی که قرار بود به تایلند بروند، در لیست هستند. چه بسا نفرات بیشتری را هم با خودمان برویم.
رئیس انجمن پاراوزنهبرداری در پاسخ به این سوال که آیا ملیپوشان در رویداد دیگری تا قبل از بازیهای پاراآسیایی ناگویا شرکت میکنند یا نه؟ عنوان کرد: هیچ اعزام دیگری را پیشبینی نکردهایم. در واقع زمان لازم را نداریم که به یک مسابقه برویم و البته نیازی هم به این کار نیست.
وی در پایان گفت: همه تلاش مسئولان و ملیپوشان، ارائه عملکرد خوب در بازیهای پاراآسیایی ٢٠٢۶ است و طوری برنامهریزی کردهایم که با قدرت در ناگویا شرکت کنیم.
نظر شما