به گزارش خبرگزاری مهر، مسوولان شرکت توسعه و تجهیز درباره شرایط فعلی زمین کمپ شماره ۲ تیم های ملی (شهدای وزنه‌بردار) با سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جلسه‌ای برگزار کردند.

در این جلسه درخصوص تغییرات طراحی و نقشه این کمپ از سوی شهرداری که به تاخیر در آغاز رسمی پروژه منجر شد گفت وگو صورت گرفت. بر اساس خروجی این جلسه تغییرات به زودی به مرحله نهایی می رسد و کلنگ زنی و احداث کمپ آغاز خواهد شد.

سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون وزنه‌برداری درباره روند بازسازی فدراسیون و سالن مسابقات که در جنگ رمضان آسیب دیده گفت: از ابتدای جنگ رمضان مجموعه ورزشی آزادی و اطراف آن با تجاوز و حملات دشمن آمریکایی- صهیونی رو به رو شد. موج این انفجارها و ترکشها به شکلی بود که به مجموعه فدراسیون وزنه‌برداری آسیب وارد شده است.

او در ادامه گفت: سقف، دیوار، شیشه و درهای مجموعه آسیب دید و شکسته شد. سالن مسابقات نیز آسیب دید؛ به خصوص سیستم روشنایی سالن. حدود ۲ هفته است بازسازی مجموعه را آغاز کردیم و کارها به سرعت ادامه دارد. امیدواریم در یکی دو هفته آینده مشکلات سالن حل و آماده استفاده مجدد است.