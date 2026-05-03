به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان از روز گذشته (شنبه ۱۲ اردیبهشت) در اسماعیلیه مصر آغاز شده ولی هنوز خبری از اعزام نمایندگان ایران نیست، آن هم در حالی که ملی‌پوشان کشورمان باید از روز سه‌شنبه به روی تخته بروند. دلیل این موضوع صادر نشدن ویزا از سوی کشور میزبان است.

در ابتدا دبیر فدراسیون وزنه‌برداری اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجود، احتمال اعزام تیم ملی جوانان به این رقابت‌ها پایین است. با این حال، پیگیری‌های فدراسیون و تأکید فدراسیون جهانی بر حضور ایران، تمرینات از سر گرفته شد و ملی‌پوشان برای برگزاری اردویی دو هفته‌ای راهی اردبیل شدند.

هرچند اردوی تیم جوانان به‌دلیل حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران با وقفه مواجه شد، اما در ادامه با ازسرگیری تمرینات، ملی‌پوشان بار دیگر به اردو بازگشتند و در مدت حضور خود نیز رکوردهای قابل توجهی ثبت کردند. با این وجود، مشکل صدور ویزا همچنان پابرجاست و تا این لحظه روادید اعضای تیم صادر نشده؛ موضوعی که اعزام کاروان ایران به مصر را با تردید جدی مواجه کرده است.

آخرین فرصت ملی‌پوشان وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات جهانی جوانان مصر امروز است و اگر ویزای وزنه‌برداران امروز صادر شود آنها می‌توانند از طریق زمینی به ترکیه بروند و از آنجا به سمت مصر پرواز کنند، اما تاکنون خبری از ویزا نیست و اگر امروز ویزا برای ملی‌پوشان صادر نشود این مسابقات از دست خواهد رفت.

برای حضور تیم ملی جوانان وزنه‌برداری جهت حضور در مسابقات جهانی مصر، فدراسیون جهانی و همچنین پیگیری‌های لازم از سوی وزارت امور خارجه در حال انجام است. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان با هدایت سهراب مرادی قبل از جنگ تحمیلی از آمادگی خوبی برخوردار بود و شانس بالایی برای کسب مدال داشت، اما اتفاقات اخیر برنامه‌های این تیم را بر هم زد و حالا اگر تا امروز ویزا صادر نشود عملا تیم در این مسابقات حضور نخواهد داشت.