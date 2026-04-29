به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند زنانی که تحت درمانهای کمک باروری پزشکی قرار میگیرند، در مقایسه با سایر زنان، خطر کلی بالاتری برای ابتلا به سرطان تهاجمی ندارند.
«آدریان واکر»، محقق ارشد و پژوهشگر مرکز تحقیقات کلان داده در سلامت دانشگاه نیو ساوت ولز در استرالیا، گفت: «این یافتهها باید برای زنانی که تحت درمانهای باروری قرار میگیرند، اطمینانبخش باشد.»
واکر در یک بیانیه خبری گفت: «زنانی که از روشهای کمک باروری استفاده کردهاند، باید به شرکت در برنامههای غربالگری معمول سرطان که واجد شرایط آن هستند، ادامه دهند. و آنها باید در مورد خطر ابتلا به سرطان خود با پزشک خود صحبت کنند تا بفهمند که چگونه میتوانند خطر ابتلا به سرطان خود را کاهش دهند.»
برای این مطالعه جدید، محققان پروندههای سلامت نزدیک به ۴۱۸۰۰۰ زن استرالیایی را که بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ تحت IVF، تلقیح داخل رحمی یا درمان با داروهای باروری قرار گرفته بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
محققان گفتند که به طور متوسط در طول ۱۰ سال، میزان سرطان در بین این زنان تقریباً مشابه با عموم مردم بوده است.
واکر گفت: «زنانی که به درمان باروری نیاز دارند، ممکن است از نظر تأثیر بر خطر ابتلا به سرطان، با سایر زنان متفاوت باشند. برخی از علل زمینهای ناباروری، مانند اندومتریوز و سندرم تخمدان پلیکیستیک، به عنوان عوامل افزایشدهنده خطر ابتلا به سرطان رحم و تخمدان شناخته شدهاند.»
تیم تحقیق به پیگیری این زنان ادامه خواهد داد، زیرا پیگیری طولانیتر، بینشهای بیشتری را ارائه میدهد.
نظر شما