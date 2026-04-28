آبرسانی به ۹۰ روستای تفتان به زودی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب شهرستان تفتان با تأکید بر توجه وزارت نیرو به مناطق کمترتوسعهیافته، اظهار کرد: طرح آبرسانی به دهستان چاهاحمد شهرستان تفتان با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ۹۰ روستا و جمعیتی بیش از ۱۶ هزار نفر در افق سال ۱۴۱۵ تعریف و با الحاق روستاهای جدید در قالب اعتبارات مجتمعهای آبرسانی روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: اجرای این طرح در مقاطعی با چالشهایی نیز همراه بوده است؛ بهطوریکه در برخی مراحل، عدم همکاری تعدادی از ساکنان منطقه در واگذاری زمین مورد نیاز و همچنین مخالفتهای اجتماعی درباره حفر چاه در مناطق مستعد برداشت آب، روند پیشرفت پروژه را با دشواریهایی مواجه کرد.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، عملیات عمرانی گستردهای شامل حفر، لایروبی و تجهیز ۱۲ حلقه چاه پیشبینی شده که تاکنون ۵ حلقه چاه وارد مدار بهرهبرداری شده است. همچنین اجرای حدود ۱۹۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و احداث ۱۰۰۰ مترمکعب مخزن بتنی ذخیره آب از دیگر اقدامات انجامشده در این پروژه است
سرگلزایی با بیان اینکه تاکنون عملیات اجرایی ۶۰ روستا تکمیل و برای سایر روستاها نیز عملیات اجرایی مورد نیاز انجام شده است، افزود: پیشبینی میشود با وارد مدار شدن دو حلقه چاه جدید، آبرسانی به ۳۰ روستای باقیمانده نیز تا اردیبهشتماه تکمیل شود.
