مولوی عبدالستار حسینزهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت سرمایههای انسانی جامعه، از مشکلات اجتماعی منطقه از جمله سرقتها، گرانیها و معضلات اعتیاد سخن گفت و خواستار تدبیر مسئولان در راستای رفع این مشکلات شد.
امام جمعه اهل سنت خاش، به بررسی مسائل و چالشهای اجتماعی و اقتصادی خاش پرداخت و بر ضرورت توجه ویژه به مردم به عنوان سرمایههای ارزشمند نظام تأکید کرد و افزود: مردم در شرایط دشوار کشور همواره همراهی و همگامی خود را با مسئولان نشان دادهاند و حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی به مشکلات خود هستند.
مولوی حسینزهی، به وقوع سرقتها، به ویژه سرقت کابلهای برق به عنوان یک آسیب جدی پرداخته و خاطرنشان کرد: این نوع سرقتها نه تنها خسارات مالی به دولت وارد میکند، بلکه به اموال بیتالمال و مردم نیز آسیب میزند، و ما به عنوان خطیب نماز جمعه باید پاسخگوی گلایههای مردم باشیم.
وی همچنین درباره تعرفههای بالا و غیرقابل قبول گاز مصرفی خانوارها تصریح کرد: اگر تعرفه گاز مصرفی مردم به چندین میلیون ریال میرسد، باید اداره گاز خانوارها را توجیه کرده و برای رفع این آسیب تدبیر کند.
مولوی حسینزهی با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم، به معضلات گرانی و وجود معتادان پرخطر و متجاهر در شهر اشاره کرده و گفت: فعالیت مراکز ترک اعتیاد شخصی غیرمجاز در خاش بسیار آزار دهنده است و باید اقدامات مؤثری برای مقابله با این معضلات صورت گیرد.
وی تأکید کرد: برای بهبود وضعیت باید تدابیر جدی و عملی اتخاذ شود.
