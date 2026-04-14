تسریع در صدور پروانه بازسازی واحدهای آسیب دیده ناشی از حملات دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشست مشترک با شهردار و معاون شهرسازی منطقه ۹ تهران با تأکید بر لزوم سرعت بخشی به فرآیند بازسازی و مقاوم‌سازی املاک آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان، گفت: طی هفته‌های گذشته با حضور در مناطق مختلف و گفتگو با شهرداران، مدیران حوزه شهرسازی و ذی‌نفعان، مجموعه‌ای از مسائل و موانع را احصا و رفع کردیم تا بتوانیم اقدامات مربوط به بازسازی این املاک را در کوتاه‌ترین زمان سامان‌دهی کنیم.

وی افزود: با توجه به تعدد و گستردگی خسارات وارده به ساختمان‌ها، جلساتی با سازندگان و سرمایه‌گذارانی که آمادگی مشارکت در بازسازی را دارند، برگزار شده و اقدامات لازم برای صدور پروانه در حداقل زمان ممکن در دستور کار قرار گرفته است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: چارچوب نوسازی املاک، چه در حوزه واحدهای مسکونی و چه واحدهای تجاری تایید شده است و انتظار می‌رود شهرداران مناطق و همکاران حوزه شهرسازی با مدیریت دقیق و پیگیری مستمر، به سرعت پروژه‌ها را اجرایی کنند.

آبادیان در پایان با اشاره به پیشبرد طرح‌های نوسازی تجمیعی در منطقه ۹، نوسازی بلوکی را رویکردی موثر و نتیجه‌بخش دانست.