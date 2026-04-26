۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

آغاز صدور پروانه نوسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده

آغاز صدور پروانه نوسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده

فرآیند صدور پروانه نوسازی برای املاک آسیب‌دیده در حادثه جنگ رمضان در محدوده شهرداری منطقه ۷ پایتخت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در منطقه ۷ تهران، از نزدیک روند رسیدگی به ساختمان‌های آسیب‌دیده را بررسی کرد و بر تسریع اقدامات اجرایی، خدمات‌رسانی و تسهیل فرایندهای نوسازی تأکید داشت.

در نشست مشترکی که با حضور معاون شهرسازی، محمدهادی علی‌احمدی شهردار منطقه ۷، معاونان و مدیران شهری برگزار شد، آخرین وضعیت املاک آسیب‌دیده، نحوه پیشبرد پرونده‌ها، هماهنگی بخش‌های اجرایی، اسکان موقت خانوارها، صدور مجوزها و رفع موانع بازسازی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای تسریع فرایندها اتخاذ شد.

علی‌احمدی شهردار منطقه ۷ پایتخت در این نشست با اشاره به آغاز فرآیند صدور پروانه نوسازی برای املاک دارای اصابت اعلام کرد: از ساعات ابتدایی وقوع حادثه، مجموعه مدیریت شهری منطقه در کنار شهروندان آسیب‌دیده حضور داشته و رسیدگی به مشکلات فوری ساکنان در اولویت قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم تسهیل روند اداری و افزایش سرعت در اجرای اقدامات فنی افزود: هدف این است که شهروندان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، امور مربوط به بازسازی و تعیین تکلیف املاک خود را دنبال کنند و هماهنگی با بخش‌های تخصصی شهرداری تهران همچنان ادامه دارد.

