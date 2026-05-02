«وقتی که معلم شدم»، روایتی کودکانه از مسیر علمی شهید مجید شهریاری

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب داستانی، نگاهی تازه به دوران کودکی دانشمند برجسته کشور، شهید مجید شهریاری دارد. روایت داستان حول محور پسر بچهای است که در رویای شیرین معلم شدن، گام در مسیر دانشافزایی میگذارد؛ آرزویی که بذر اشتیاق به یادگیری را در وجود او میکارد و او را در آینده به دانشمند و استادی تراز اول و چهرهای ماندگار در عرصه علم کشور تبدیل میکند.
«وقتی که معلم شدم» با زبانی ساده و با استفاده از تصاویر هنرمندانه، به مخاطبان خود نشان میدهد که چگونه یک رویای کودکانه با پشتکار و ایمان، میتواند زمینهساز دستاوردهای بزرگ علمی و خدمت به میهن شود. این کتاب، ادای احترامی است به روح بلند دانشمند هستهای شهید شهریاری و الگویی برای نسل آینده که بدانند مسیرهای بزرگ، از آرزوهای کوچک آغاز میشوند.
این اثر که به همت خانه همبازی (واحد خانواده حسینیه هنر) برای گروه سنی رده ج تولید شده است جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با دانشمندان و قهرمانان واقعی کشور و تلاشهای آنان توصیه میشود.
علاقهمندان میتوانند از طریق تارنمای ناشر به نشانی raheyarpub.ir و یا شماره تماس 09157650458 این اثر را تهیه کنند.
