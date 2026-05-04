از مهندسی صنایع شریف تا مهندسی شناسایی در هویزه، «فاضل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در آستانه سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است، تلاش می‌کند با نگاهی جامع و مستند، ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های شهید محمد فاضل را بازخوانی کند.

فاضل از جمله شخصیت‌های تاثیرگذار و برجسته جنبش دانشجویی بود که در نقاط عطف تاریخ معاصر ایران همچون تسخیر لانه جاسوسی و تشکیل نهادهای انقلابی، نقشی کلیدی ایفا کرد.

بخش پایانی و دراماتیک این کتاب به به حماسه حضور او در جبهه‌های حق علیه باطل اختصاص دارد؛ جایی که محمد فاضل به همراه جمعی از جوانان راهی جبهه سوسنگرد شد و به عملیات‌های چریکی و شناسایی پرداخت و سرانجام در در جریان حماسه ماندگار هویزه به فیض شهادت نائل آمد.

این اثر که محصول پژوهش اسماعیل هاشم‌آبادی است، مسیر یک دانشجوی جوان را به تصویر می‌کشد که از نیمکت‌های دانشگاه آغاز، با هجرت به روستاهای محروم سبزوار برای تأسیس جهاد سازندگی ادامه و در نهایت به شهادت در کنار شهید حسین علم‌الهدی ختم شد.

علاقه‌مندان برای تهیه این اثر می‌توانند به کتاب‌فروشی‌های معتبر مراجعه کرده و یا از طریق تارنمای انتشارات راه‌یار به نشانی raheyarpub.ir کتاب را تهیه کنند.‌