به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: جنگ علاوه بر اینکه به منابع انسانی و به زیرساختها خسارت وارد می کند از ابعاد محیط زیستی هم میتواند بسیار خطرناک و صدمه زننده باشد.
وی افزود: جنگها میتوانند باعث شوند که توجه به مسائل محیط زیستی از اولویت مردم و تصمیمگیرها خارج شود چرا که مردم در زمان جنگ گمان میکنند که پرداختن به محیطزیست شاید یک مساله لوکس باشد در حالی که اینگونه نیست به خاطر اینکه توجه به امنیت غذایی، توجه به محیط زیست، توجه به مسائلی که جنگ می تواند در پی داشته باشد کاملاً به امنیت کشورها برمیگردد.
کیادلیری ادامه داد: این موضوع جدای از امنیت کشور نخواهد بود بلکه بخشی از این موضوع خواهد بود به همین خاطر توجه به مسائل محیط زیستی در هنگام جنگ بسیار حائز اهمیت است چرا که مشکلاتی که در هنگام جنگ ایجاد می شود حاد است و تدریجی ایجاد نمیشود، چه بسا فعالیتهای زیادی را در طولانی مدت انجام می دهیم و جنگ میتواند در یک زمان کوتاه تمام این اثرات را از بین ببرد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: خسارات جنگ فقط به میدان نبرد خلاصه نمی شود بلکه فراتر از آن است، حتی به یک نسل هم شاید بسنده نکند و نسلهای زیادی را فرا بگیرد، جنگ می تواند از جنبه های مختلف به محیط زیست خسارت وارد کند، به عنوان مثال در مطالعات اولیهای که انجام شد نشان داد که بیش از ۳۰۰ رخداد پرخطر محیط زیستی در منطقه اتفاق افتاد که این خود شدت و گسترش خسارتهای محیط زیستی را در یک زمان بسیار کم به ما گوشزد میکند که باید حتما به آنها توجه کرد.
وی ادامه داد: از آلودگیهای هوا، خاک، آب گرفته تا حتی در ۲ هفته اول جنگ ۵ میلیون تن انتشار دی اکسید کربن را داشتیم که به اعتقاد برخی دانشمندان می تواند شتاب دهنده تغییر اقلیم در جهان باشد یعنی تا این حد اثرگذار است، یا اثراتی که روی غذا گذاشته به عنوان مثال در سطح جهانی ۱۲ تا ۱۸ درصد قیمت غذا افزایش پیدا کرده که اینها می تواند به طور غیر مستقیم روی مصرف منابع طبیعی فشار بیاورد و باعث شود که در بلند مدت مشکلات دیگری را هم داشته باشیم.
کیادلیری تاکید کرد: از طرف دیگر خود جنگها باعث می شوند که انسانها خشنتر شوند در حالی که حفظ محیط زیست نیاز به انسانهای مهربانتر دارد و این صلح و مدیریت است که میتواند زمین را برای ما سلامت نگاه دارد.
