پیگیری جنایات آمریکا علیه ایران در دیدار مقام روس با مقام سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر عالموف، معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با ریانووستی اظهار داشت: مسکو امیدوار است در نشستی با ونسا فریزر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان در درگیری‌های مسلحانه، درباره کشته‌شدن کودکان ایرانی در جریان حملات واشنگتن و تل آویو علیه ایران، رایزنی و گفتگو کند.

صدها کودک ایرانی از جمله دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب قربانی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان شدند.

بی عملی جامعه جهانی و نهادهای بین المللی در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در ایران، لبنان، غزه و کرانه باختری نشان دهنده فساد ساختاری و نظام مند در این نهادهاست.