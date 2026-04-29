۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

پیگیری جنایات آمریکا علیه ایران در دیدار مقام روس با مقام سازمان ملل

پیگیری جنایات آمریکا علیه ایران در دیدار مقام روس با مقام سازمان ملل

یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان در درگیری‌های مسلحانه، موضوع کشتار کودکان ایرانی توسط آمریکا را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر عالموف، معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با ریانووستی اظهار داشت: مسکو امیدوار است در نشستی با ونسا فریزر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان در درگیری‌های مسلحانه، درباره کشته‌شدن کودکان ایرانی در جریان حملات واشنگتن و تل آویو علیه ایران، رایزنی و گفتگو کند.

صدها کودک ایرانی از جمله دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب قربانی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان شدند.

بی عملی جامعه جهانی و نهادهای بین المللی در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در ایران، لبنان، غزه و کرانه باختری نشان دهنده فساد ساختاری و نظام مند در این نهادهاست.

کد مطلب 6814718

