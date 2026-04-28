به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که ایران و آمریکا با خروج مذاکرات صلح از ریل، در برزخی از «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شده‌اند و هر یک امیدوارند در این رویارویی، تاب‌آوری بیشتری نسبت به طرف مقابل نشان دهد.

به نوشته این روزنامه، مقامات ایرانی اطمینان دارند که فشار اقتصادی ناشی از تنگه هرمز را بیش از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحمل خواهند کرد.

نیویورک تایمز افزود: در حالی که ترامپ اعزام فرستادگان خود به اسلام‌آباد را لغو کرد، ایران نیز تأکید دارد تا لغو محاصره دریایی آمریکا، در مذاکرات مستقیم شرکت نخواهد کرد.

این رسانه غربی نوشت: تحلیلگران معتقدند حاکمان ایران می‌توانند سه تا شش ماه این بحران را تاب بیاورند اما اختلالات جهانی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز ممکن است ظرف چند هفته فشار را بر ترامپ برای پیشبرد مذاکرات افزایش دهد.