ضریح مطهر اخت الرضا(ع) حضرت معصومه(س) گل‌ آرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن میلاد هشتیم امام شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام پیش از ظهر سه شنبه، خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) ضریح بانوی کرامت را گل آرایی کردند.



در این مراسم که خادمان آستات قدس رضوی و خادمان بارگاه منور کریمه اهل بیت (س) و زائران آن حضرت حضور داشتند، ضریح مطهر بانوی کرامت با دسته‌های گل تزئین شد تا با این مراسم، برنامه‌های جشن میلاد سلطان طوس در حرم مطهر به صورت رسمی آغاز شود.



مدیحه سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام در وصف غریب الغربا حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، همزمان با برنامه گل آرایی مضجع شریف بانوی کرامت انجام شد.



خادمان آستان مقدس حضرت معصومه (س) با در دست داشتن شمعدان‌ها، گرد ضریح کریمه اهل بیت (س) حضور یافتند و به مقام این بانوی بزرگ اسلام ادای احترام کردند.