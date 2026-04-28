گلشن: شاخص آسفالت روستایی لنگرود ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روستاهای سیاه منسه بالا و پایین در بخش اطاقور، با اعلام این مطلب اظهار کرد: معابر داخل بافت ۳۷ روستا با استفاده از اعتبارات قیر رایگان بنیاد مسکن آسفالت شده است.

وی با اشاره به اینکه موفقیت اجرای پروژه ها به همت دهیاری ها و بخشداری‌ها بستگی دارد افزود: زیرسازی معابر توسط دهیاری‌ها و بخشداری‌ها انجام می‌شود و آسفالت آن از طریق قیر تهاتری که بنیاد مسکن در اختیار روستاها قرار می‌دهد، انجام می‌پذیرد و سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بابت قیر تهاتری هزینه شده است.

فرماندار لنگرود با قدردانی از تلاش‌های نماینده شهرستان در جذب اعتبارات ملی قیرتهاتری، تصریح کرد: آسفالت ۱۱ روستای دیگر نیز تا پایان فصل بهار انجام می‌شود.

گلشن با بیان اینکه شاخص آسفالت معابر روستایی این شهرستان در سال ۱۴۰۴ از ۶۳ درصد به ۶۸ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: امسال برای استفاده از قیر تهاتری بنیاد مسکن، آسفالت ۳۱ روستا برآورد و معرفی شده است.