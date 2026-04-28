گردهمایی بزرگ ورزش همگانی در پل طبیعت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون ورزش‌های همگانی با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و همبستگی ملی و همچنین اعلام انزجار از حمله دشمن به زیرساخت‌ها و پل‌های میهن عزیز در دوران «جنگ تحمیلی سوم» مراسمی نمادین را در روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۷ صبح در بوستان‌های اطراف پل طبیعت تهران برگزار خواهد کرد.

در این مراسم که با همکاری سازمان ورزش شهرداری تهران ساماندهی می‌شود پیش‌بینی می‌شود ۱۰ هزار نفر از شهروندان ورزش‌دوست حضور یابند. نقطه اوج برنامه اهتزاز بزرگ‌ترین پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در فضای باز این مجموعه است.

فدراسیون ورزش‌های همگانی از جامعه ورزش دعوت کرده است تا با حضور خود در این رویداد ملی موجب دلگرمی دست‌اندرکاران ورزش شهروندی و همگانی شوند.