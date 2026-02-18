به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، مراسم اختتامیه رویداد ملی «از ایده تا کسب و کار در ورزش» با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از مدیران ارشد ورزش و روسای فدراسیون های ورزشی، مسئولان حوزه علم و فناوری، پژوهشگران، فعالان زیستبوم نوآوری ورزش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.
گفتنی است در مراسم اختتامیه رویداد ملی از ایده تا کسب و کار در ورزش برترین ایدهها و طرحهای منتخب معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند که در این بین «فدراسیون ورزشهای همگانی» پس از رونمایی از اپلیکیشن گامیران، سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی ماوا (مرکز ایستگاههای ورزش ایران) و توسعه ورزشهای همگانی و پیادهروی بر پایه تکنولوژی به عنوان فدراسیون برتر در حوزه فناوری ورزشی انتخاب شد و علی خلیلی رییس فدراسیون ورزشهای همگانی تندیس و لوح برترین فدراسیون در حوزه فناوری ورزشی را از وزاری ورزش و علوم دریافت کرد.
رویداد ملی از ایده تا کسب و کار در ورزش طرحی است که با همت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و در راستای حمایت از استارت آپها و شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه ورزش و پاسخگویی به نیازهای فناورانه فدراسیون های ورزشی ارائه شد و با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک به مرحله اجرا درآمد تا با ایجاد پیوند میان دانش و بازار، زمینههای تجاریسازی فناوریهای ورزشی در سطح ملی را فراهم کنند.
