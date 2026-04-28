۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

ارائه بسته‌های تشویقی برای املاک آسیب دیده در بافت تاریخی پایتخت

اختصاص بسته‌های تشویقی خاص املاک آسیب دیده محله سنگلج و محدوده حصار ناصری و همچنین تسهیل روند تصویب نماسازی املاک در دستور بررسی شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲، علی طلوعی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مرتضی ادیب زاده مدیر کل موزه ها وجمعی از مدیران با حضور در محدوده بازار ضمن بازدید از اماکن تاریخی_فرهنگی منطقه ۱۲، به بررسی محدودیت‌های ساخت و ساز در محله سنگلج و حصار ناصری و روند بازسازی نقاط آسیب دیده در آن پرداختند.

در این بازدید ابتدا مدیران ارشد شهری و میراث فرهنگی با حضور در محله سنگلج و محدوده حصار ناصری به بررسی و رفع محدودیت‌های میراثی ساخت و ساز مانند ارتفاع در این محدوده که موجب تبدیل املاک ریز دانه به انبار و کارگاه شده پرداختند و مقرر شد طی هم افزایی ارگان های ذیربط با بازنگری در طرح حصارناصری و رفع محدودیت‌ها در ساخت و ساز، بارگذاری مدیریت شهری در ساخت و ساز و نوسازی املاک افزایش یابد.

در ادامه این بازدید مسئولان حاضر از نقاط آسیب دیده در جنگ رمضان مانند کلانتری و ساختمان های مجاور آن در محدوده بازار، میدان ارگ و محله سنگلج بازدید کردند و اختصاص بسته‌های خاص تشویقی برای ساخت این املاک مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، دارابی معاون میراث فرهنگی کشور لزوم حضور نماینده میراث فرهنگی در جلسات کمیته نمای مناطق شهرداری را در دستور کار قرارداد تا از طولانی شدن روند تصویب کمیته نما جلوگیری شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق، در پایان پس از بازدید از خانه موزه چمران و ملکی در حمام سرپولک، مقرر شد در خصوص اختصاص بسته‌های تشویقی خاص املاک آسیب دیده محله سنگلج و محدوده حصار ناصری و همچنین تسهیل روند تصویب نماسازی املاک بررسی های لازم انجام شود.

محدثه رمضانعلی

