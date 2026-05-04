محمدزاده: حکمرانی علمی ضامن حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت اندیشه‌ورز آذربایجان شرقی صبح دوشنبه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، با محوریت بررسی راهکارهای حفظ انسجام ملی و همبستگی اجتماعی ایجاد شده در جریان جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با تبیین وضعیت اجتماعی کشور اظهار داشت: جنگ اخیر و تقویت احساس تعلق به سرزمین، سطحی از هویت را شکل داده که فراتر از تقسیم‌ بندی‌های سیاسی، بر ایرانیت و هویت ملی و تمدنی تکیه دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی این وضعیت را فرصتی مهم دانست و تاکید کرد: این سرمایه اجتماعی باید با ظرافت و دقت حفظ شود، چرا که در صورت رفتار غیرمسئولانه، به‌ سرعت آسیب خواهد دید.

محمدزاده با اشاره به ضرورت درک واقع‌ بینانه از شرایط اجتماعی افزود: حکمرانی علمی مبتنی بر داده‌ های واقعی، نقش تعیین‌ کننده‌ای در حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد.

وی تاکید کرد: ظرفیت ‌های علمی هیئت اندیشه ‌ورز از بازوهای موثر در تحقق این هدف است.

محمدزاده در پایان، نتایج و پیشنهادهای علمی این نشست را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اجتماعی عنوان کرد و گفتمان‌ سازی و جهت‌ دهی فکری را از مهم‌ ترین رسالت‌ های این هیئت برشمرد.

در ادامه این نشست، اعضای هیئت اندیشه ‌ورز با ارائه دیدگاه ‌های مختلف، بر ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی ایجاد شده در جنگ اخیر تاکید کردند و تحقق این امر را در گرو افکارسنجی دقیق، واقع‌ نگری، استقرار نظام مدیریتی کارآمد و ارتقای سطح خدمت‌ رسانی دانستند.