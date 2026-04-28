۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

شکار قاچاقچیان شیشه در شاهرود؛ ۲ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو قاچاقچی سابقه‌دار مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شاهرود خبر داد و گفت: مأموران طی عملیاتی منسجم، دو کیلوگرم شیشه از خودروی متخلفان کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر جا به جایی مواد مخدر خبر داد و در توضیحات تکمیلی افزود: قاچاقچیان قصد انتقال مواد مخدر را از محورهای مواصلاتی استان داشتند.

وی ادامه داد: سرانجام خودرو مورد نظر در یکی از محورهای مواصلاتی شاهرود مورد شناسایی قرار گرفت و طی عملیات منسجم خودرو پژو متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو قاچاقچی سابقه دار مواد مخدر در این پرونده خبر داد و اظهار کرد: پرونده این متهمان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

حسینی از کشف دو کیلوگرم شیشه در این خودرو خبر داد و اضافه کرد: خودرو مذکور نیز توقیف و راهی پارکینگ شد.

وی به برخورد قاطع با سوداگران مرگ تاکید کرد و افزود: اجازه جولان به قاچاقی های مواد مخدر از مبادی استان سمنان داده نمی شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها