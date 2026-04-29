علیرضا مهدوی دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم نمادین در بوستانهای اطراف پل طبیعت تهران اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این برنامه ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و همبستگی ملی در میان آحاد جامعه است. همچنین تلاش داریم در قالب این رویداد انزجار جامعه ورزش و شهروندان را نسبت به حمله به زیرساختها و پلهای کشور در دوران «جنگ تحمیلی سوم» به نمایش بگذاریم. این برنامه در واقع یک حرکت فرهنگی و ورزشی است که میخواهد پیام وحدت و انسجام ملی را به شکلی نمادین منتقل کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتخاب پل طبیعت بهعنوان محل برگزاری این مراسم بیدلیل نبوده است. در ایام جنگ این مجموعه یکی از نقاطی بود که تهدیدهایی درباره تخریب آن مطرح شده بود و به همین دلیل برگزاری چنین رویدادی در این مکان بار معنایی ویژهای دارد. ما تلاش کردیم با انتخاب این فضا هم به نوعی یادآور آن روزها باشیم و هم نشان دهیم که مردم ایران در برابر تهدیدها همواره در کنار یکدیگر ایستادهاند.
دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی درباره تمهیدات در نظر گرفتهشده برای مدیریت جمعیت قابل توجه این مراسم گفت: با توجه به پیشبینی حضور حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان هماهنگیهای گستردهای با دستگاههای مختلف انجام شده است. در این زمینه چهار مجموعه شامل فدراسیون ورزشهای همگانی، شرکت نوسازی اراضی عباسآباد، سازمان ورزش شهرداری تهران و هیئت ورزشهای همگانی استان تهران همکاری دارند تا برگزاری این مراسم به بهترین شکل ممکن انجام شود. تلاش شده تمامی جزئیات از نظر اجرایی، ایمنی و نظم برنامه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: برای ایجاد نظم و یکپارچگی در برنامه تمهیداتی از جمله در نظر گرفتن پوششهای متحدالشکل برای شرکتکنندگان و عوامل اجرایی پیشبینی شده است. همچنین بخشهای مختلف برنامه بهگونهای طراحی شده تا علاوه بر جنبه نمادین برای خانوادهها و شهروندان نیز جذاب و قابل مشارکت باشد. هدف این است که مردم علاوه بر حضور تجربهای مثبت و منظم از یک رویداد ورزش همگانی داشته باشند.
مهدوی در ادامه به برنامههای پیشروی فدراسیون اشاره کرد و گفت: پس از این مراسم برنامههای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که یکی از مهمترین آنها مربوط به دهه کرامت است. در این ایام طرحی با عنوان «میناب ۱۶۸» اجرا خواهد شد که در قالب آن جشنوارههایی در ۱۶۸ شهر کشور برگزار میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این جشنوارهها به نوعی یادبود شهدای میناب محسوب میشود و تلاش شده با تلفیق مفاهیم فرهنگی و فعالیتهای ورزشی برنامهای متناسب با گروههای سنی مختلف بهویژه کودکان طراحی شود. هدف ما این است که ورزش همگانی را در بستر رویدادهای فرهنگی گسترش دهیم و مشارکت خانوادهها را افزایش دهیم.
دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در راستای توسعه ورزش همگانی و تقویت روحیه نشاط و همبستگی در جامعه برنامهریزی شده و امیدواریم با همراهی مردم شاهد برگزاری موفق این رویدادها باشیم.
نظر شما