به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد خوشبینی مصرفکنندگان آلمان با ورود به ماه مه کاهش یافته است، زیرا چشمانداز درآمدی خانوارها تحت تأثیر تورم فزاینده ناشی از جنگ ایران و اثرات زنجیرهای آن بر قیمت انرژی تیرهتر شده است.
شاخص اعتماد مصرفکننده که توسط «مؤسسه نورنبرگ برای تصمیمات بازار» (NIM) و مؤسسه تحقیقات بازار گفکا (GfK) منتشر میشود، نشان میدهد این شاخص برای ماه مه به 33.3- واحد رسیده است. این رقم در ماه آوریل 28.1- واحد ثبت شده بود و اکنون پایینترین سطح از فوریه 2023 محسوب میشود.
نرخ تورم در آلمان نیز در ماه مارس با جهش قیمت انرژی به 2.8 درصد رسیده است و اقتصاددانان پیشبینی میکنند با طولانیتر شدن جنگ ایران، موج تازهای از افزایش قیمتها شکل گیرد.
در چنین شرایطی، مردم زمان حال را برای انجام خریدهای بزرگ نامناسب میدانند و شاخص تمایل خانوارها به خرید به پایینترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است.
مصرفکنندگان نسبت به آینده بزرگترین اقتصاد اروپا نیز بدبینتر شدهاند و انتظارات اقتصادی با کاهش 6.8 واحدی به 13.7- رسیده است. بر اساس این نظرسنجی، این رقم تقریباً برابر با سطح مشاهدهشده در آوریل 2022، یعنی آغاز جنگ اوکراین، گزارش شده است.
