نام کاروان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین حسن‌خانی با اعلام این که کاروان تیم ملی فوتبال در جام جهانی با نام «میناب ۱۶۸» حضور خواهد داشت، تأکید کرد: غم دانش‌آموزان مدرسه میناب غم بزرگی است و قطعا باید در میادین ورزشی یاد و خاطره دانش آموزان شهید میناب و جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا را زنده نگه داریم.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، فوتبال را وسیله‌ای برای نشاط جامعه دانست و گفت: مردم و مسئولین در کنار تیم ملی هستند، تا این تیم بتواند در امتداد پیروزی ایران در «میدان» جنگ و مذاکره، در میدان فوتبال هم از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.

حسن‌خانی جام جهانی را ظرفیتی بی‌نظیر خواند و افزود: باید از این ظرفیت استفاده کرد ضمن اینکه این دوره با دوره‌های قبل متفاوت است. ظرفیت و توانایی ورزش در عرصه تبلیغاتی بالاست و حضور ما در جام جهانی باید مقتدرانه باشد.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای حمایت از تیم ملی با همکاری وزارت امور خارجه به بهترین نحو استفاده کنیم.

حسن‌خانی در ادامه با اشاره به نقش ورزشکاران در دفاع از میهن بیان کرد: بازیکنان و ورزشکاران‌ ما در جنگ تحمیلی پای وطن ایستادند و با این ایستادگی و مقاومت تیم ملی نماینده سرافرازی برای ایران در این میدان بزرگ جهانی خواهد بود.

در این نشست، درباره اقدامات فرهنگی در طول برگزاری رقابت‌های جام جهانی بحث و تبادل نظر شد. بررسی تهیه بسته فرهنگی (پک فرهنگی) شامل اقلام هواداری، اعلام نام کاروان ایران به نام «میناب ١۶٨»، تولید محتوا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، بررسی سرود تیم ملی و همچنین تشکیل کارگروه هواداری ویژه جام جهانی از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در این نشست، ایمانی‌نژاد رییس مرکز حراست، طباطبایی سرپرست دفتر فرهنگی، سرلک مدیر کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال، بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال و نمایندگان وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، خارجه و میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان ورزش شهرداری تهران نیز حضور داشتند.