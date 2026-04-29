به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امید نورافکن چند سالی است که در بیشتر اردوها و بازی‌های تیم ملی حضور داشته و می‌توان گفت که اکنون در زمره بازیکنان با تجربه تیم ملی برای جام جهانی محسوب می شود. نورافکن که در فاز نخست آماده‌سازی تیم ملی حضور داشت درباره شرایط خود و سایر ملی پوشان گفتگویی داشته است.

او در ابتدا با اشاره به شرایط آماده‌سازی ملی پوشان در فاز اول تمرینات آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی اظهار داشت: یک دوره بدنسازی و آماده‌سازی ۵-۴ روزه خیلی خوب داشتیم که فوق‌العاده می‌تواند در ادامه مسیر به همه بازیکنان چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ تاکتیکی کمک کند. قطعا در ادامه مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی، تاثیر گذاری این تمرینات در کارمان نمایان خواهد شد.

وی درخصوص شرایط حضور تیم ملی در جام جهانی، عنوان داشت: هرچند مسائلی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی مطرح می‌شود اما امیدوار هستیم و مثبت اندیش. امیدواریم که شرایط بدون دغدغه و بدون مشکلی را در ادامه مسیر داشته باشیم.

بازیکن تیم ملی درباره اینکه با وجود شرایطی جنگی کشورمان، تیم ملی می‌تواند با حضور پرقدرت، با انگیزه و حس وطن پرستی خاص این روزها اتفاقات خوبی را در جام جهانی رقم بزند، بیان داشت: هرچند شرایط فعلی در کشورمان، کار را سخت می‌کند ولی ما خیلی تلاش کرده و خیلی زحمت کشیدیم تا تیم ملی به این نقطه برسد و به جام جهانی برود. ما و ژاپن اولین تیم‌هایی بودیم که از آسیا به جام جهانی صعود کردیم. به هرحال تیم ملی سختی‌هایی را گذرانده که به این مرحله رسیده است. باید قدردان آن باشیم و بتوانیم از این شرایط استفاده کنیم. گفتم شرایط مقداری سخت است ولی کار نشد ندارد. می‌توانیم به امید خدا از همین وضعیت سخت، بهترین و بیشترین استفاده را کرده و در جام جهانی بهترین نتایج را بگیریم.

نورافکن درباره شرایط آمادگی این روزهای ملی پوشان تصریح کرد: الان در برهه حساس قبل از جام جهانی هستیم و باید در تمرینات و بازی‌های دوستانه بهترین خودمان باشیم. شکر خدا همه بچه‌ها الان در شرایط خوبی هستند ولی باید این شرایط بدنسازی و آماده‌سازی را بگذرانیم و پس از آن ببینیم در بازی‌های دوستانه چه اتفاقاتی می‌افتد.

وی در مورد سطح انتظارات از خود و لزوم افزایش کیفیتش در فاصله ۴۳ روزه تا جام جهانی، خاطرنشان ساخت: متاسفانه امسال مقداری در بازی‌های لیگ برتر نوسان داشتم که آن هم به خاطر شرایط خاص لیگ برتر است. این موضوع را قبول دارم که نتوانستم کیفیت همیشگی را داشته باشم ولی شرایط باشگاه با تیم ملی خیلی فرق دارد. الان تمام ذهن‌مان را برای تیم ملی می گذاریم. جام جهانی هر ۴ سال یک بار برگزار می‌شود و باید بهترین خودمان باشیم.

هافبک تیم ملی درباره بهترین تدبیر برای این تیم در فاصله کمتر از ۴۳ روز مانده به جام جهانی گفت: به ۲ شکل می‌توانم به این سوال پاسخ بدهم. اولین بحث، آمادگی فردی است که اطمینان دارم بازیکنان برنامه فردی برای زندگی شخصی خودشان دارند. دومین برنامه تیمی است. باید بازی‌های دوستانه‌ای تدارک دیده شود که می‌تواند به آماده سازی تیم ملی خیلی کمک کند و ما هم به این موضوع امیدواریم. با توجه به اینکه خیلی شرایط سختی بر کشورمان حاکم است، یک خبر خیلی بزرگ که خیلی می تواند روی فوتبال و روی خودمان و تیم ملی تاثیرگذار باشد، این است که بشنویم ان‌شاءالله جنگ تمام شده که خیلی می تواند از لحاظ روحی و روانی به تیم ملی و کل فوتبال‌مان کمک کند. به امید خدا این اتفاق برای کشورمان بیفتد و همه مردم در دست در دست هم دهیم تا از این شرایط بگذریم.

نورافکن در نهایت راجع به حسش در مورد وطن و پرچم مقدس کشورمان گفت: وجودمان، جسم‌مان و روح‌مان از این آب و خاک است و به همین دلیل باید روی مملکت‌مان، روی جایی که بزرگ شدیم و جایی که زندگی می کنیم، تعصب داشته باشیم. سرمربی تیم ملی هم نظرشان همین است که باید روی مملکت‌مان، روی آب و خاک‌مان و روی مردم‌مان تعصب داشته باشیم و همیشه همین طور بوده است. تیم ملی فوتبال ایران همیشه ارتباط خوبی با مردم داشته و مطمئن هستم که این فشارها پایان خواهد یافت