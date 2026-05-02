به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که به‌عنوان سومین تیم موفق به کسب سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ شد، خود را برای حضور در این رقابت‌های مهم آماده می‌کند؛ تورنمنتی که قرار است با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود و از همین حالا اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای موفقیت در آن بیش از پیش احساس می‌شود.

ملی‌پوشان ایران در حالی مسیر آماده‌سازی خود را دنبال می‌کنند که کادر فنی به دنبال برگزاری اردوهای منظم و انجام دیدارهای تدارکاتی باکیفیت است تا بازیکنان بتوانند در شرایط مسابقه‌ای واقعی قرار بگیرند. در این راستا، گزینه برگزاری اردو در خارج از کشور از جمله ترکیه نیز مطرح شده تا تیم ملی بتواند از امکانات بهتر و حریفان تدارکاتی مناسب‌تری بهره‌مند شود.

با این حال، موفقیت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ تا حد زیادی به کیفیت برنامه‌ریزی، انتخاب حریفان تدارکاتی مناسب و آمادگی بازیکنان در ماه‌های منتهی به این رقابت‌ها بستگی خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد نهایی ایران در این رویداد بزرگ داشته باشد.

رسول کربکندی کارشناس فوتبال در رابطه با وضعیت تیم ملی برای آماده سازی جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه اطلاع دقیقی از شرایط حریفان ایران در جام جهانی ندارم، اما با توجه به وضعیت فعلی تیم ملی خودمان، به نظر می‌رسد شرایط ایده‌آلی نداریم و با این روند نمی‌توان انتظار عملکردی موفق در این رقابت‌ها داشت.

کربکندی با انتقاد از برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی افزود: تمرینات درون‌تیمی و بازی‌های درون‌گروهی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای تیمی در سطح جام جهانی باشد. بازیکنان برای رسیدن به آمادگی واقعی نیازمند رقابت با تیم‌های قدرتمند و قرار گرفتن در شرایط مسابقه‌ای جدی هستند و این نوع تمرینات کمک چندانی به ارتقای سطح فنی تیم نمی‌کند.

این کارشناس فوتبال با اشاره به احتمال برگزاری اردوی خارجی برای تیم ملی گفت: در صورتی که قرار است اردویی در کشور ترکیه برگزار شود، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای انجام بازی‌های تدارکاتی باکیفیت صورت گیرد. حتی اگر امکان برگزاری دیدار با تیم‌های ملی فراهم نباشد، انجام بازی با تیم‌های مطرح سوپرلیگ ترکیه می‌تواند تا حدی به افزایش آمادگی بازیکنان کمک کند، چرا که بدون بازی‌های جدی، رسیدن به سطح مطلوب دشوار خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع ترکیب تیم ملی و روند دعوت بازیکنان اشاره کرد و گفت: پس از پایان جام ملت‌های آسیا، فرصت بسیار خوبی برای جوان‌سازی تیم ملی وجود داشت و می‌شد با برنامه‌ریزی مناسب، بازیکنان مستعد و جوان را به ترکیب تیم اضافه کرد تا در یک روند تدریجی به تیم ملی تزریق شوند، اما این فرصت به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفت.

کربکندی تصریح کرد: در حال حاضر نیز شاهد حضور همان بازیکنان قبلی هستیم و تغییرات ایجاد شده بسیار محدود است. تنها چند چهره جدید به تیم اضافه شده‌اند، اما بدنه اصلی تیم همچنان ثابت مانده و این موضوع نمی‌تواند به ایجاد تحول اساسی در عملکرد تیم ملی منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی ادامه داشته باشد و در حوزه برگزاری بازی‌های تدارکاتی باکیفیت و همچنین استفاده از نیروهای جوان بازنگری جدی صورت نگیرد، تیم ملی با چالش‌های جدی در رقابت‌های پیش‌رو مواجه خواهد شد و لازم است مسئولان فنی با نگاه دقیق‌تر، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند تا شرایط تیم بهبود یابد.