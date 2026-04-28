علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد حریق منزل مسکونی روز سه شنبه متعلق به ملی پوش تکواندو در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله ماموران آتش نشانی ایستگاه شماره پنج به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تاکید به اینکه شدت آتش سوزی بسیار زیاد بود، ادامه داد: عملیات اطفا حریق به سرعت با تقسیم نیروها انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه خوشبختانه آسیبی به این ملی پوش تکواندو وارد نشده است، اظهار کرد: حادثه بدون مصدوم گزارش شده است.

صباغی تصریح کرد: آتش‌سوزی با شدت قابل توجهی آغاز شده و خسارات مالی سنگینی به بنا و اثاثیه منزل وارد کرده است.

وی با تاکید به اینکه علت دقیق این آتش‌سوزی توسط کارشناسان آتش‌نشانی در دست بررسی است، اضافه کرد: این اتفاق تلخ، بار دیگر اهمیت رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از حوادث خانگی را یادآور می‌شود.