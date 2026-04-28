  استانها
  2. سمنان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

خانه ملی‌پوش تکواندو در سمنان طعمه حریق شد؛ ورزشکار نجات یافت

سمنان- رئیس آتش‌نشانی سمنان از آتش‌سوزی مهیب در منزل ملی‌پوش تکواندو خبر داد و گفت: شدت حریق بسیار زیاد و خسارات مالی سنگینی به بنا و اثاثیه وارد شد، اما خوشبختانه این ورزشکار آسیب ندید.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد حریق منزل مسکونی روز سه شنبه متعلق به ملی پوش تکواندو در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله ماموران آتش نشانی ایستگاه شماره پنج به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تاکید به اینکه شدت آتش سوزی بسیار زیاد بود، ادامه داد: عملیات اطفا حریق به سرعت با تقسیم نیروها انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه خوشبختانه آسیبی به این ملی پوش تکواندو وارد نشده است، اظهار کرد: حادثه بدون مصدوم گزارش شده است.

صباغی تصریح کرد: آتش‌سوزی با شدت قابل توجهی آغاز شده و خسارات مالی سنگینی به بنا و اثاثیه منزل وارد کرده است.

وی با تاکید به اینکه علت دقیق این آتش‌سوزی توسط کارشناسان آتش‌نشانی در دست بررسی است، اضافه کرد: این اتفاق تلخ، بار دیگر اهمیت رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از حوادث خانگی را یادآور می‌شود.

کد مطلب 6814170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

