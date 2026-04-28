۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

حمله اوکراین به پالایشگاه نفت «توآپس» در روسیه

حمله پهپادی اوکراین باعث بروز آتش‌ سوزی بزرگی در یک پالایشگاه نفت روسیه در شهر «توآپس» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات روسیه تأیید کردند که حمله یک پهپاد اوکراینی امروز سه‌ شنبه باعث بروز آتش‌ سوزی بزرگی در یک پالایشگاه نفت روسیه در شهر «توآپس» (Tuapse) شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این حمله پهپادی سومین حمله به این بندر دریای سیاه در کمتر از ۲ هفته به شمار می رود.

ارتش اوکراین تأیید کرد که این حمله را انجام داده است.

کی یف ادعا کرد که حملات مشابه با هدف مختل کردن صنعت نفت روسیه و کاهش درآمدهای مسکو طراحی شده است.

این حمله، جدیدترین مورد از مجموعه حملات پهپادی است که طی هفته‌های اخیر به پالایشگاه نفت و بندر توآپسه، واقع در ساحل دریای سیاه رخ داده است.

کی‌ یف مدعی شد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۰ حمله موفق علیه پالایشگاه روسیه انجام داده است!

