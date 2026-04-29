روسیه «تروریسم انرژی» اوکراین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ترکیه و بلغارستان با مشارکت در حمایت ناتو از اوکراین، در آسیب‌ های زیست‌ محیطی وارده به دریای سیاه در نتیجه اقدامات کی‌ یف سهیم هستند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: تروریسم انرژی یکی از ویژگی های شناخته شده کی‌یف است و ما آن را محکوم می کنیم. برخلاف ادعاهای کی یف، این اوکراین است که در واقع خطرات هسته‌ ای ایجاد می‌ کند، نه کشور روسیه. تمدید حکومت نظامی و ادامه بسیج اجباری در اوکراین نشان می‌ دهد که زلنسکی خواهان صلح نیست.

این در حالیست که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرده بود: مسکو کشته شدن یکی از کارکنان نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا توسط نیروهای مسلح اوکراین را محکوم می‌کند. کی یف با حملات خود به نیروگاه زاپروژیا نشان می‌ دهد که هیچ اهمیتی برای ایمنی هسته‌ ای قائل نیست. جامعه جهانی باید حکم شایسته و سختی علیه حکومت کی‌ یف صادر کرده و آن را وادار به توقف حملات به نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا و دیگر تأسیسات هسته‌ ای غیرنظامی کند؛ چرا که اقدامات اش خطرناک هستند.