صربستان از تحریم نفتی روسیه معاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دوبراوکا جدوویچ هاندانوویچ اعلام کرد که وزارت خزانهداری آمریکا معافیت شرکت انآیاس روسیه در صربستان را تا ۲۰ مارس (۲۹ اسفند) تمدید کرده و به این کشور یک ماه دیگر فرصت داده است تا نفت خام وارد کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) در ماه اکتبر بهعنوان بخشی از اقدامهای گستردهتر علیه بخش انرژی روسیه بهدلیل درگیریهای مسکو و کییف، تحریمهایی را علیه شرکت انآیاس اعمال کرد.
دِدوویچ هاندانوویچ در بیانیهای گفت، اکنون شرکت انآیاس میتواند نفت خام وارد کند و به عرضه فرآوردههای نفتی به بازار ادامه دهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده دسامبر گذشته به شرکت انآیاس تا اواخر ماه مارس فرصت داد درباره واگذاری سهام اکثریت متعلق به شرکت گازپروم نفت و گازپروم روسیه مذاکره کند.
شرکت اماوال مجارستان ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) اعلام کرد که توافقنامهای الزامآور را با شرکتهای روسی برای خرید سهام شرکت انآیاس امضا کرده است. این شرکت روسی تنها پالایشگاه نفت صربستان در شهر پانچوو خارج از شهر بلگراد را اداره میکند.
وزیر انرژی صربستان گفت که در نظر دارد هفته آینده برای یافتن راهحلهایی برای تحریمها علیه شرکت انآیاس به ایالات متحده سفر کند.
وی گفت: مذاکرات بین گازپروم نفت و اماوال که ما هم در آن حضور داریم، ادامه دارد. هفته آینده مذاکرات فشردهای خواهیم داشت تا موقعیت خود را بهبود بخشیم.
شرکت اماوال اعلام کرد که شرکت دولتی نفت ابوظبی (ادنوک) بخش کمی از سهام شرکت انآیاس را در اختیار خواهد گرفت.
شرکتهای گازپروم و گازپروم نفت هم بهترتیب ۱۱.۳ درصد و ۴۴.۹ درصد از سهام انآیاس را در اختیار دارند. دولت صربستان هم در این شرکت ۲۹.۹ درصد سهام دارد، در حالی که بقیه سهام متعلق به سهامداران خرد و کارمندان است.
