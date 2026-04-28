به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا بعد از ظهر سه شنبه در همایش روز ایمنی و حملونقل به میزبانی راهداری استان سمنان اعلم کرد: اجرای مصوبات کمیسیون ایمنی راهها در کاهش تصادفات جادهای نقش جدی دارد.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان سمنان در شبکه محورهای شریانی کشور گفت: در راستای افزایش ایمنی راهها و کاهش حوادث رانندگی، اقدامات متعددی در سطح محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان برخورد قانونی و جدی با تخلفات ترافیکی، توقیف ناوگان دارای نقص فنی، آشکارسازی و شناسایی نقاط پرتصادف، اصلاح شیب شیروانی جادهها را از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته راهداری در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل و ارتقای ایمنی راه های استان دانست.
پارسا اضافه کرد: نظارت بر عملکرد مدیران فنی شرکتهای حملونقل و مراکز معاینه فنی و همچنین ایجاد لکههای سبز به عنوان استراحتگاههای موقت برای رانندگان دیگر اقدامات انجام شده در استان سمنان هستند.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار اجرای برنامههای ایمنی و همکاری دستگاههای مرتبط میتواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات جادهای در استان داشته باشد.
